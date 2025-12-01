Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz STS Pucharu Polski. Który zespół awansuje do ćwierćfinału tych rozgrywek? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, typy i przewidywania

W ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski dojdzie do ciekawego starcia Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź. Portowcy w poprzedniej rundzie wyeliminowali Legię Warszawa, wygrywając 2:1 po dogrywce, natomiast Widzewiakom udało się pokonać Zagłębie Lubin 1:0 również po dodatkowych 30 minutach gry. Obie drużyny udowodniły w tych meczach, że potrafią walczyć do ostatniej minuty, co zapowiada emocjonujące spotkanie w Szczecinie. Początek rywalizacji na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 20:30.

W tym meczu stawiam na Pogoń Szczecin. Zespół Portowców od lat dominują nad Widzewem Łódź w bezpośrednich starciach, co daje im wyraźną przewagę mentalną i sportową. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Przed meczem Pogoń Szczecin – Widzew Łódź obie drużyny mogą mówić o bardzo komfortowej sytuacji kadrowej. Gospodarze będą musieli radzić sobie jedynie bez pauzującego Loo Borgesa, natomiast w zespole gości zabraknie wyłącznie Petera Therkildsena. Poza tym wszyscy kluczowi zawodnicy są do dyspozycji trenerów.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zanotowała skrajnie odmienne wyniki – przegrała 0:2 z GKS-em Katowice, a wcześniej pokonała Zagłębie Lubin 5:1. Podobnie zmienne rezultaty osiągał Widzew Łódź, który wygrał 2:0 z Piastem Gliwice, lecz musiał uznać wyższość Korony Kielce, przegrywając 1:3. Obie ekipy liczą więc na ustabilizowanie formy.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, historia

W bezpośredniej rywalizacji Pogoń Szczecin kompletnie dominuje nad Widzewem Łódź. Drużyna Portowców wygrała wszystkie pięć poprzednich spotkań przeciwko temu rywalowi, podczas gdy zespołowi Widzewiaków nie udało się wywalczyć żadnego zwycięstwa ani remisu. Statystyki jasno pokazują przewagę szczecinian nad łodzianami w tej rywalizacji.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi około 1.95, typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to mniej więcej 3.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.

Pogoń Szczecin Widzew Łódź Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 18:45

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Huja, Mendy – Ulvestad, Biegański – Przyborek, Greenwood – Grosicki, Molnar

Widzew: Kikolski – Andreou, Żyro, Visus, Kozlovsky – Baena, Shehu, Selahi, Pawłowski – Zeqiri, Bergier

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, kto wygra?

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, transmisja meczu

Potyczka między Pogonią Szczecin a Widzewem Łódź w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Marcin Feddek oraz Tomasz Łapiński. Początek rywalizacji na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 20:30.

