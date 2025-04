PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź, gdzie oglądać?

Pogoń Siedlce zmierzy się u siebie z ŁKS-em Łódź w meczu 26. kolejki Betclic 1. Ligi. Obie drużyny nie tak wyobrażały sobie aktualną kampanię – gospodarze zamykają bowiem ligową tabelę, a goście znajdują się w środku stawki.

Czy ekipa Rycerzy Wiosny zgarnie komplet punktów i zachowa nadzieję na udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy? Przekonamy się już dzisiaj wieczorem. Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź.

Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź, transmisja w TV

Starcia między Pogonią Siedlce a ŁKS-em Łódź nie znajdziesz w tradycyjnej telewizji.

Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź, transmisja online

Mecz w ramach 26. kolejki Betclic 1. Ligi możesz za to obejrzeć w internecie, a mianowicie na stronie tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, gdzie zawody skomentuje Jan Micygiewicz. Warto dodać, że wszystkie spotkania tych rozgrywek można również śledzić w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na triumf w niedzielnej potyczce mają goście. Kurs na zwycięstwo Pogoni Siedlce wynosi około 3.65, a współczynnik na wygraną ŁKS-u Łódź to mniej więcej 1.95. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku u tego bukmachera.

Pogoń Siedlce ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2025 07:22 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź? Pojedynek będzie transmitowany na stronie internetowej tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (6 kwietnia) o godzinie 17:00.

