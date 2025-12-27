Juventus w sobotni wieczór zmierzy się z Pisą w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Pierre Kalulu

Pisa – Juventus, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 17. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem na Arena Garibaldi. A w nim Pisa SC przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Cagliari (2:2).

Juventus natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Luciano Spallettiego okazali się lepsi w hicie od AS Romy (2:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, ale możemy być pewni sporej dawki emocji już od pierwszych minut.

Pisa – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Pisa – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4.

Pisa – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pisa – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bianconerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 7.25.

Pisa Juventus FC 7.25 4.50 1.47 Odds are subject to change. Last updated 27 grudnia 2025 09:54

Gdzie oglądać mecz Pisa – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Pisa – Juventus? Spotkanie odbędzie się w sobotę (27 grudnia) o godzinie 20:45.

