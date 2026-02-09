Piast Gliwice – Wisła Płock: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.02.2026)

Piast – Wisła: gdzie oglądać?
Piast Gliwice zmierzy się na własnym stadionie przy Okrzei z Wisłą Płock w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca na inaugurację rundy wiosennej przegrał z Górnikiem Zabrze, jednak w kolejnym spotkaniu sięgnął po cenne zwycięstwo nad Lechem Poznań (1:0). Gola na wagę trzech punktów strzelił Andreas Katsantonis. Cypryjski pomocnik wrócił do gry po rocznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją kolana.
Piastunki zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli i mają trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Tymczasem Nafciarze imponują formą po powrocie do piłkarskiej elity i włączyli się do gry o mistrzostwo Polski. W poprzedniej kolejce sensacyjnie pokonali Raków Częstochowa (2:1). Beniaminek na ligowe zwycięstwo w meczu wyjazdowym czeka jednak od lipca.
Piast – Wisła: transmisja w TV
Poniedziałkowe spotkanie pomiędzy Piastem Gliwice a Wisłą Płock będzie dostępne w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5. Przy mikrofonach zasiądą Kamil Kania i Michał Trela. Początek rywalizacji na stadionie przy Okrzei o godzinie 19:00.
Piast – Wisła: stream online
Mecz Piasta Gliwice z Wisłą Płock będzie też do objerzenia w internecie. Spotkanie będzie można śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Piast – Wisła: sonda
Kto wygra mecz?
- Piast Gliwice
- Remis
- Wisła Płock
0 Votes
Piast – Wisła: kursy bukmacherskie
Faworytami poniedziałkowego meczu w Gliwicach są piłkarze Piasta. Kurs na wygraną gospodarzy został ustalony na poziomie około 2.25. Z kolei triumf Wisły Płock można obstawić z kursem mniej więcej 3.70.
Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (9 lutego) o godz. 19:00.
Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.