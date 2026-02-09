Piast Gliwice – Wisła Płock: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.02.2026)

Piast Gliwice podejmie Wisłę Płock w meczu kończącym 20. kolejkę PKO Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (9 lutego) o godz. 19:00. Transmisja w TV i online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Kamiński

Piast – Wisła: gdzie oglądać?

Piast Gliwice zmierzy się na własnym stadionie przy Okrzei z Wisłą Płock w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca na inaugurację rundy wiosennej przegrał z Górnikiem Zabrze, jednak w kolejnym spotkaniu sięgnął po cenne zwycięstwo nad Lechem Poznań (1:0). Gola na wagę trzech punktów strzelił Andreas Katsantonis. Cypryjski pomocnik wrócił do gry po rocznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją kolana.

Piastunki zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli i mają trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Tymczasem Nafciarze imponują formą po powrocie do piłkarskiej elity i włączyli się do gry o mistrzostwo Polski. W poprzedniej kolejce sensacyjnie pokonali Raków Częstochowa (2:1). Beniaminek na ligowe zwycięstwo w meczu wyjazdowym czeka jednak od lipca.

Piast – Wisła: transmisja w TV

Poniedziałkowe spotkanie pomiędzy Piastem Gliwice a Wisłą Płock będzie dostępne w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5. Przy mikrofonach zasiądą Kamil Kania i Michał Trela. Początek rywalizacji na stadionie przy Okrzei o godzinie 19:00.

Piast – Wisła: stream online

Mecz Piasta Gliwice z Wisłą Płock będzie też do objerzenia w internecie. Spotkanie będzie można śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Piast – Wisła: sonda

Kto wygra mecz? Piast Gliwice

Remis

Wisła Płock Piast Gliwice

Remis

Wisła Płock 0 Votes

Piast – Wisła: kursy bukmacherskie

Faworytami poniedziałkowego meczu w Gliwicach są piłkarze Piasta. Kurs na wygraną gospodarzy został ustalony na poziomie około 2.25. Z kolei triumf Wisły Płock można obstawić z kursem mniej więcej 3.70.

Piast Gliwice Wisła Płock 2.22 3.20 3.70 Odds are subject to change. Last updated 9 lutego 2026 17:09

Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Wisła Płock? Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (9 lutego) o godz. 19:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Piast Gliwice – Wisła Płock? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie CANAL+ online.

