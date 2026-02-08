Piast Gliwice – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (09.02.2026)

Piast Gliwice zagra z Wisłą Płock na zakończenie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (9 lutego) o godz. 19:00. Nafciarze w pierwszej rundzie pewnie wygrali z Piastunkami.

Piast – Wisła: typy bukmacherskie

Piast Gliwice zagra u siebie z Wisłą Płock w ostatnim meczu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Daniela Myśliwca w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej przegrali śląskie derby z Górnikiem Zabrze, jednak szybko się zrehabilitowali. Na własnym stadionie pokonali Lecha Poznań w zaległym meczu ligowym. Choć Patryk Dziczek nie wykorzystał rzutu karnego w starciu z Kolejorzem, to gol Andreasa Katsantonisa w końcówce spotkania zapewnił Piastowi cenny triumf.

Dla cypryjskiego pomocnika było to pierwsze ligowe trafienie w tym sezonie. Katsantonis dopiero wrócił do gry po długiej rehabilitacji spowodowanej kontuzją kolana. Z kolei Nafciarze po zimowej przerwie pokonali Raków Częstochowa, przerywając serię pięciu remisów z rzędu. Warto jednak zauważyć, że Wisła wygrała w tym sezonie tylko jeden mecz wyjazdowy. Moim zdaniem Piast wykorzysta atut własnego boiska, zaskoczy rywala i sięgnie po komplet punktów. Mój typ: wygrana Piasta Gliwice.

Piast – Wisła: ostatnie wyniki

Andreas Katsantonis wrócił i od razu został bohaterem Piasta. W lutym ubiegłego roku Cypryjczyk zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i na powrót do gry czekał dwanaście miesięcy. W meczu z Lechem Poznań pojawił się na boisku w ostatnim kwadransie spotkania. Kilka minut później wpisał się na listę strzelców, zapewniając Gliwiczanom zwycięstwo nad Kolejorzem (1:0).

Wcześniej Piast przegrał w derbach z Górnikiem Zabrze (1:2). Ubiegły rok piłkarze Daniela Myśliwca zakończyli jednak w dobrych nastrojach, wygrywając na wyjeździe z Legią Warszawa (1:0) oraz u siebie z Wojskowymi (2:0). Z rozgrywek Pucharu Polski Piast odpadli po porażce z Lechem Poznań.

Tymczasem płocka Wisła w ostatniej kolejce pokonała Raków Częstochowa (2:1). Bramki Wiktora Nowaka oraz Deniego Juricia dały Nafciarzom cenne trzy punkty. Wcześniej drużyna z Płocka notowała serię remisów z Koroną Kielce (1:1), Cracovią (0:0), Lechem Poznań (0:0) oraz Górnikiem Zabrze (1:1).

Piast – Wisła: historia

W pięciu poprzednich meczach ligowych obie drużyny regularnie wymieniały się zwycięstwami, a o końcowym wyniku często decydowały detale. W rundzie jesiennej Płocczanie pokonali Piasta (2:0). W trakcie sezonu 2022/23 w meczu rozgrywanym w Gliwicach górą byli gospodarze, a na listę strzelców wpisał się Michael Ameyaw, który obecnie reprezentuje barwy Rakowa. Nafciarze jeszcze nigdy nie wygrali meczu w Gliwicach.

Piast – Wisła: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że faworytem poniedziałkowego meczu są piłkarze Piasta Gliwice. Kursy na wygraną gospodarzy oscylują w granicach 2.15-2.25. Zwycięstwo Wisły Płock został wycenione na mniej więcej 3.60, a remis na około 3.15.

Piast Gliwice Remis Wisła Płock 2.15 3.05 3.50 2.25 3.15 3.60 2.25 3.15 3.60 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 22:08

Piast – Wisła: przewidywane składy

Piast Gliwice: Plach – Twumasi, Juande, Drapiński, Lewicki – Leśniak, Tomasiewicz, Chrapek, Sanca – Barkovskiy, Dalmau

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche – Salvador, Sekulski

Piast – Wisła: sonda

Piast – Wisła: transmisja meczu

Mecz Piast Gliwice – Wisła Płock w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w poniedziałek (9 lutego) o godzinie 19:00. Starcie będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

