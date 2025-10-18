Piast Gliwice - Lechia Gdańsk: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem ekip z Gliwic i Gdańsk będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Igor Drapiński

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać?

Niedzielne starcie z udziałem Piasta Gliwice i Lechii Gdańsk można będzie śledzić w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do śledzenia meczów PKO BP Ekstraklasy posiada przede wszystkim CANAL+, transmitujący poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, ale także w serwisie stremiangowych, z którego można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz Smart TV.

Piast Gliwice i Lechia Gdańsk to ekipy, legitymujące się aktualnie bilansem siedmiu punktów w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Niebiesko-czerwoni przystąpią do potyczki po przegranej z Pogonią Szczecin (1:2). Biało-zieloni nie wygrali z kolei w żadnym z dwóch ostatnich meczów, notując w nich remis z Wisłą Płock (1:1) oraz porażkę z Koroną Kielce (0:3).

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: transmisja w TV

Transmisja z niedzielnej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja na arenie przy ulicy Okrzei z udziałem Piasta Gliwice i Lechii Gdańsk rozpocznie się w niedzielę, 19 października o godzinie 12:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ 360 i CANAL+ Sport 3. Sprawozdawcami starcia będą Robert Skrzyński i Michał Trela.

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Gliwicach. Mecz z udziałem Piasta i Lechii można też oglądać w usłudze streamingowej CANAL+. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych oraz Smart TV i w usłudze Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Piast Gliwice – Lechia Gdańsk? Spotkanie Piast Gliwice – Lechia Gdańsk rozpocznie się w niedzielę, 19 października o godzinie 12:15. Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Lechia Gdańsk? Transmisję ze spotkania Piast Gliwice – Lechia Gdańsk można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ 360 i CANAL+ Sport 3, a także w internecie dzięki usłudze streamingowej CANAL+.

