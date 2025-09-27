Piast Gliwice - Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz PKO Ekstraklasy, który zapowiada się niezwykle wyrównanie i przed rozpoczęciem trudno wskazać faworyta.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Termaliki Bruk-Bet Nieciecza

Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich spotkań tej kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Piastem Gliwice a Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Wszystko wskazuje na to, że trudno w tym starciu o jednego, wyraźnego faworyta. Obie drużyny mają bowiem swoje problemy i po pucharowych rywalizacjach z pewnością aspekt zmęczenia może odgrywać sporą rolę.

Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: transmisja TV

Spotkanie Piasta Gliwice z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 17:30 w sobotę 27 września 2025 roku.

Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: transmisja online

Spotkanie będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3 oraz online w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Reklama

Kto wygra mecz? Piast Gliwice

Remis

Termalica Bruk-Bet Nieciecza Piast Gliwice 100%

Remis 0%

Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0% 1+ Votes

Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza? Początek rywalizacji o godzinie 17:30 w sobotę 27 września 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza? Spotkanie będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3 oraz online w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.