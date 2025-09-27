Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: gdzie oglądać?
Jednym z sobotnich spotkań tej kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Piastem Gliwice a Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Wszystko wskazuje na to, że trudno w tym starciu o jednego, wyraźnego faworyta. Obie drużyny mają bowiem swoje problemy i po pucharowych rywalizacjach z pewnością aspekt zmęczenia może odgrywać sporą rolę.
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: transmisja TV
Spotkanie Piasta Gliwice z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 17:30 w sobotę 27 września 2025 roku.
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: transmisja online
Spotkanie będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3 oraz online w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Kto wygra mecz?
- Piast Gliwice 100%
- Remis 0%
- Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0%
1+ Votes
