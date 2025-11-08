AC Milan w sobotni wieczór zmierzy się na stadionie Parmy Calcio. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Parma – Milan, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Rossoneri przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach po pokonaniu przed tygodniem AS Romy (1:0).

Parma Calcio natomiast nie ma tak wielkich powodów do zadowolenia. Gospodarze sobotniego pojedynku są w słabym położeniu, a w minionej kolejce ponieśli porażkę z Bologną (1:3). Rywalizacja na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Parma – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Parma Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Parma – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Parma – Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Parmy

remisem

wygraną Milanu wygraną Parmy 0%

remisem 33%

wygraną Milanu 67% 3+ Votes

Parma – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 5.90.

Parma Calcio 1913 AC Milan 5.90 3.90 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2025 11:18 .

Gdzie oglądać mecz Parma – Milan? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Parma – Milan? Spotkanie odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 20:45.

