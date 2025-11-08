Parma – Milan, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Rossoneri przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach po pokonaniu przed tygodniem AS Romy (1:0).
Parma Calcio natomiast nie ma tak wielkich powodów do zadowolenia. Gospodarze sobotniego pojedynku są w słabym położeniu, a w minionej kolejce ponieśli porażkę z Bologną (1:3). Rywalizacja na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.
Parma – Milan, transmisja w TV
Spotkanie Parma Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Parma – Milan, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Parma – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Parmy 0%
- remisem 33%
- wygraną Milanu 67%
3+ Votes
Parma – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 5.90.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.