Parma – Inter, gdzie oglądać?
W środowy wieczór dojdzie do interesującego spotkania w ramach 19. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad Bologną (3:1).
Parma Calcio natomiast w swoim ostatnim meczu podzieliła się punktami. Gospodarze zremisowali z Sassuolo (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Parma – Inter, transmisja w TV
Spotkanie Parma Calcio – Inter Mediolan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.
Parma – Inter, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Parma – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Parmy
- remisem
- wygraną Interu
0 Votes
Parma – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.40. W przypadku zwycięstwo Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.00.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w środę (7 grudnia) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.