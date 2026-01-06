Inter Mediolan w środę zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Parma – Inter, gdzie oglądać?

W środowy wieczór dojdzie do interesującego spotkania w ramach 19. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad Bologną (3:1).

Parma Calcio natomiast w swoim ostatnim meczu podzieliła się punktami. Gospodarze zremisowali z Sassuolo (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Parma – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Parma Calcio – Inter Mediolan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.

Parma – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Parma – Inter, kto wygra?

Parma – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.40. W przypadku zwycięstwo Parmy Calcio natomiast sięga nawet 7.00.

Parma Calcio 1913 Inter Mediolan 7.00 4.70 1.40 Odds are subject to change. Last updated 6 stycznia 2026 16:14

Gdzie oglądać mecz Parma – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Parma – Inter? Spotkanie odbędzie się w środę (7 grudnia) o godzinie 20:45.

