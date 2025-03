Olimpia Elbląg - Wisła Puławy to jeden z sześciu sobotnich meczów 22. kolejki Betclic 2. Ligo. Zacznie się o godzinie 14:30. Sprawdź, czy będzie transmisja z tej potyczki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Puławy

Olimpia Elbląg – Wisła Puławy, gdzie oglądać?

Olimpia Elbląg i Wisła Puławy to ekipy, które znajdują się w drugiej połówce tabeli Betclic 2. Ligi. Gospodarze sobotniej potyczki to czerwona latarnia rozgrywek. Z kolei ich najbliżsi rywalem zadomowili się strefie barażowej, uprawniającej do gry o utrzymanie.

Olimpia podejdzie do potyczki po dwóch z rzędu porażkach w 2025 roku. Ostatnio uległa SKRZE Częstochowa (0:1). Z kolei ekipa z Puław ma za sobą bezbramkowy remis z Hutnikiem Kraków, który zakończył fatalną serię porażek.

Olimpia Elbląg – Wisła Puławy, transmisja w TV

Sobotnie spotkanie nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Żadna ze stacji telewizyjnych nie ma meczu w swoim harmonogramie.

Olimpia Elbląg – Wisła Puławy, transmisja online

Jeden z kilku sobotnich meczów w Betclic 2. Lidze nie będzie transmitowany również w internecie. Aczkolwiek z trzeciego poziomu rozgrywkowego zaplanowane są transmisje ze spotkań Hutnika Kraków z Wieczystą czy ŁKS-u II z Zagłębiem Sosnowiec. Rywalizacje w ramach 22. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć między innymi w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Olimpia Elbląg – Wisła Puławy, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Olimpii

wygraną Wisły

remisem wygraną Olimpii

wygraną Wisły

remisem 0 Votes

Olimpia Elbląg – Wisła Puławy, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Olimpii kształtuje się na poziomie 2.00. Remis oszacowano na 3.50, podobnie jak ewentualna wygrana Wisły.

Olimpia Elbląg Wisła Puławy 2.00 3.50 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2025 00:10 .

Gdzie obejrzeć mecz Olimpia – Wisła? Transmisji z tego spotkania nie będzie można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale też na żadnej z platform streamingowych. Kiedy odbędzie się mecz Olimpia – Wisła? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (15 marca) o godzinie 14:30.

