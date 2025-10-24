Odra Opole - Ruch Chorzów: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Shuma Nagamatsu

Odra Opole – Ruch Chorzów: gdzie oglądać?

Piątkowe spotkanie pomiędzy Odrą Opole a Ruchem Chorzów można oglądać zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, która udostępnia przekaz na konkretnych antenach telewizyjnych i na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Odra Opole i Ruch Chorzów to ekipy, które dzieli w tabeli Betclic 1. Ligi różnica jednego punktu. Niebiesko-czerwoni przystąpią do rywalizacji po remisie z Polonią Bytom (0:0). Chorzowianie natomiast podzielili się punktami z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2). Odra z Ruchem zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2024 roku. Wówczas górą byli Niebiescy, wygrywając w roli gospodarza różnicą sześciu goli (6:0).

Odra Opole – Ruch Chorzów: transmisja w TV

Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Odra Opole – Ruch Chorzów rozpocznie się w piątek, 24 października o godzinie 20:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Hubert Bugaj i Adam Marciniak.

Odra Opole – Ruch Chorzów: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na Itaka Arenie. Mecz z udziałem Odry i Ruchu będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Odra – Ruch zapewnia też usługa Betclic TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Odry

wygraną Ruchu

remisem wygraną Odry 0%

wygraną Ruchu 100%

remisem 0% 1+ Votes

Kiedy i o której mecz Odra Opole – Ruch Chorzów? Spotkanie Odra – Ruch rozpocznie się w piątek, 24 października o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Odra Opole – Ruch Chorzów? Transmisję ze spotkania Odra Opole – Ruch Chorzów można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.