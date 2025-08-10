Odra Opole – GKS Tychy: Gdzie oglądać? Transmisja online (10.05.2025)

Odra Opole - GKS Tychy: Gdzie oglądać? Transmisja online. Sprawdzamy, gdzie oglądać ten mecz Betclic 1. ligi, który ma szanse na miano hitu kolejki.

Odra Opole – GKS Tychy: Gdzie oglądać?

Bez cienia wątpliwości będzie to jedno z najciekawszych spotkań tej serii gier w Betclic 1. lidze. Z jednej strony zmierzy się Odra Opole, która na koncie ma sześć punktów, a z drugiej GKS Tychy, który również ma taki bilans po pierwszych trzech kolejkach. Z pewnością więc można spodziewać się wyrównanego spotkania.

Odra Opole – GKS Tychy: Transmisja TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Jedyną szansą na jego śledzenie będzie internet. Początek meczu o godzinie 17:00 w niedzielę 10 sierpnia 2025.

Odra Opole – GKS Tychy: Stream online

Mecz Odra Opole – GKS Tychy będzie można oglądać na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym tradycyjnej mecze Betclic 1. ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Odra Opole – GKS Tychy: Kto wygra?

Odra Opole – GKS Tychy: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów – co może zaskakiwać – faworytem jest zespół Odry Opole. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Jarosława Skrobacza wynosi mniej więcej 2.60. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.25. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty GKS-u Tychy, to możemy to zrobić za mniej więcej 2.90.

Odra Opole GKS Tychy 2.60 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 09:15 .

