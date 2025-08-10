Odra Opole – GKS Tychy: Gdzie oglądać? Transmisja online (10.05.2025)

Odra Opole – GKS Tychy: Gdzie oglądać?
Bez cienia wątpliwości będzie to jedno z najciekawszych spotkań tej serii gier w Betclic 1. lidze. Z jednej strony zmierzy się Odra Opole, która na koncie ma sześć punktów, a z drugiej GKS Tychy, który również ma taki bilans po pierwszych trzech kolejkach. Z pewnością więc można spodziewać się wyrównanego spotkania.
Odra Opole – GKS Tychy: Transmisja TV
Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Jedyną szansą na jego śledzenie będzie internet. Początek meczu o godzinie 17:00 w niedzielę 10 sierpnia 2025.
Odra Opole – GKS Tychy: Stream online
Mecz Odra Opole – GKS Tychy będzie można oglądać na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym tradycyjnej mecze Betclic 1. ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Co więcej, z kodem promocyjnym GOALPL otrzymasz bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.
Odra Opole – GKS Tychy: Kto wygra?
Odra Opole – GKS Tychy: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów – co może zaskakiwać – faworytem jest zespół Odry Opole. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Jarosława Skrobacza wynosi mniej więcej 2.60. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.25. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty GKS-u Tychy, to możemy to zrobić za mniej więcej 2.90.
