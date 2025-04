Nottingham Forest – Manchester United: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.04.2025)

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nottingham Forest – Manchester United, gdzie oglądać?

Manchester United w ramach 30. kolejki Premier League zmierzy się we wtorek na wyjeździe z Nottingham Forest. Gospodarze tego starcia to największa rewelacja tego sezonu Premier League. Ekipa Nuno Espirito Santo zajmuje trzecie miejsce w tabeli i zapewne awansuje do Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły spisały natomiast obecną kampanię na straty.

Nottingham Forest – Manchester United, transmisja TV

Wtorkowy mecz Nottingham Forest – Manchester United rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport.

Nottingham Forest – Manchester United, transmisja online

Starcie Manchesteru United można śledzić również w internecie. Transmisja będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay. Spotkanie skomentują Michał Gutka oraz Andrzej Twarowski.

Nottingham Forest – Manchester United, kto wygra?

Nottingham Forest – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta traktują Nottingham Forest. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.32. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Manchesteru United jest to 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Nottingham Forest Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2025 14:45 .

Gdzie oglądać mecz Nottingham – Manchester United? To spotkanie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz w Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Nottingham – Manchester United? Mecz odbędzie się we wtorek (1 kwietnia) o godzinie 21:00.

