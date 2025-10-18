Nottingham Forest – Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na 18 października mecz 8. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Nottingham – Chelsea, gdzie oglądać?

W ramach 8. kolejki rozgrywek Premier League jako pierwsi na boisko wybiegną zawodnicy Nottingham Forest i Chelsea. Kibice na City Ground zobaczyli w tym sezonie wiele rozczarowujących występów w wykonaniu swojej ulubionej drużyny. W sobotnie popołudnie może być podobnie. Przyjezdni z Londynu prezentują bowiem wysoka jakość piłkarską. Gdzie można obejrzeć ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Nottingham Forest – Chelsea

Nottingham – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Nottingham Forest – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Nottingham – Chelsea, transmisja online

Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Nottingham – Chelsea, kto wygra?

Nottingham – Chelsea, kursy bukmacherskie

To spotkanie ma jednoznacznego faworyta i jest nim Chelsea. Jej zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.95. Dla porównania kurs na sukces Nottingham Forest to 3.75. Zdarzenie zakładające remis można zagrać po kursie 3.85.

Nottingham Forest Chelsea 3.15 3.45 2.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 13:31 .

Gdzie oglądać mecz Nottingham – Chelsea? Starcie Nottingham – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Nottingham – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (18 października) o godzinie 13:30.

