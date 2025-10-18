Nottingham – Chelsea, gdzie oglądać?
W ramach 8. kolejki rozgrywek Premier League jako pierwsi na boisko wybiegną zawodnicy Nottingham Forest i Chelsea. Kibice na City Ground zobaczyli w tym sezonie wiele rozczarowujących występów w wykonaniu swojej ulubionej drużyny. W sobotnie popołudnie może być podobnie. Przyjezdni z Londynu prezentują bowiem wysoka jakość piłkarską. Gdzie można obejrzeć ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Nottingham Forest – Chelsea
Nottingham – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Nottingham Forest – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Nottingham – Chelsea, transmisja online
Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Nottingham – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Nottingham 0%
- Remis 50%
- Wygrana Chelsea 50%
4+ Votes
Nottingham – Chelsea, kursy bukmacherskie
To spotkanie ma jednoznacznego faworyta i jest nim Chelsea. Jej zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.95. Dla porównania kurs na sukces Nottingham Forest to 3.75. Zdarzenie zakładające remis można zagrać po kursie 3.85.
Starcie Nottingham – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (18 października) o godzinie 13:30.
