Nottingham Forest – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

Nottingham – Chelsea: typy bukmacherskie

Mecz Nottingham – Chelsea zainauguruje zmagania w 8. kolejce Premier League. W akcji zobaczymy kluby reprezentujące Anglię na arenie międzynarodowej, chociaż nie należy tu spodziewać się wyrównanej potyczki. Gospodarze starają się wydobyć z okolicy strefy spadkowej. Tymczasem ekipie gości brakuje kilku punktów do znalezienia się na miejscu premiowanym grą w Lidze Mistrzów. Czy na boisku widoczna będzie tak duża różnica umiejętności? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Nottingham – Chelsea: ostatnie wyniki

Piłkarze Nottingham zaliczają dotychczas katastrofalny sezon i to nie tylko na krajowym podwórku. Piłkarze tego klubu pożegnali się już w rozgrywkami o Puchar Ligi Angielskiej. W Lidze Europy zdobyli tylko punkt w dwóch meczach. Z kolei na poziomie Premier League Nottingham potrafiło pokonać Brentford. To wstydliwy dorobek jak na siedem rozegranych kolejek.

W dobrych nastrojach podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej byli zawodnicy Chelsea. Londyńczycy bez straty gola pokonali Benfikę w Lidze Mistrzów. Portugalski zespół poprowadziła trenerska legenda angielskiej drużyny, Jose Mourinho. Sukces ten natchnął Chelsea do kolejnego prestiżowego triumfu. Tym razem było nim domowe zwycięstwo nad aktualnym mistrzem Anglii, Liverpoolem (2:1).

Nottingham – Chelsea: historia

W minionym sezonie nie zobaczyliśmy wielu trafień w rywalizacji Nottingham kontra Chelsea. W Londynie padł remis 1:1. Z kolei w rewanżowym spotkaniu do siatki trafił jedynie zespół z Londynu, co dało mu wyjazdowe zwycięstwo 1:0. We wcześniejszych latach Nottingham stać było nawet na pokonanie Chelsea na jej obiekcie.

Nottingham – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali kursy na zwycięstwo Nottingham na poziomie 3.55-3.75. To pokazuje, że gospodarze nie będą faworytem sobotniej konfrontacji. Każda ich zdobycz punktowa zostanie odebrana w kategoriach niespodzianki. Triumf Chelsea jest bowiem spodziewany. Stąd też współczynnik na jej sukces w wysokości około 1.95.

Nottingham – Chelsea: kto wygra?

Nottingham – Chelsea: przewidywane składy

Nottingham – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Nottingham – Chelsea odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

