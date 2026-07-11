Borussia Dortmund rusza po gwiazdę Bundesligi. Na stole 50 milionów euro

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Said El Mala łączony z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund może być zmuszona do poważnego wzmocnienia swojej formacji ofensywnej podczas trwającego letniego okienka transferowego. Ma to związek z bardzo prawdopodobnym odejściem Karima Adeyemiego, który jest zdeterminowany, by przenieść się do Barcelony. Ponadto wciąż niepewna pozostaje przyszłość Serhou Guirassy’ego, dlatego władze z Zagłębia Ruhry aktywnie analizują rynek w poszukiwaniu zawodników, którzy mogliby zwiększyć jakość oraz rywalizację w linii ataku przed kolejnym sezonem.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ekipy BVB jest Said El Mala. 19-letni skrzydłowy udowodnił w minionej kampanii, że dysponuje potencjałem pozwalającym na grę w czołowych europejskich klubach. Borussia Dortmund prowadzi już rozmowy z FC Koeln w sprawie ewentualnego transferu. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, kwota transakcji może wynieść około 50 milionów euro.

Młodzieżowy reprezentant Niemiec, którego obserwują także Tottenham Hotspur oraz Brighton & Hove Albion, trafił do zespołu Kozłów w lipcu 2024 roku za około 350 tysięcy euro z Viktorii Koeln. Tuż po transferze został wypożyczony do poprzedniej drużyny, a od sezonu 2025/2026 regularnie potwierdza swój ogromny talent na boiskach Bundesligi. W ostatniej kampanii rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 5 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa utalentowanego atakującego wynosi 45 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie