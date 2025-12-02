Newcastle – Tottenham, gdzie oglądać?
Jednym z najciekawszych meczów w 14. kolejce Premier League może być starcie Newcastle kontra Tottenham. Obie drużyny to uznane marki, które odcisnęły swoje piętno na lidze angielskiej w ostatnich latach. Teraz próżno ich szukać w czubie tabeli. Różnice punktowe są jednak niewielkie i wygrana we wtorkowy wieczór może mieć spore znaczenie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Newcastle – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Newcastle – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2.
Newcastle – Tottenham, transmisja online
Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Newcastle i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Newcastle – Tottenham, kto wygra?
Newcastle – Tottenham, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy ustalili, że najbardziej prawdopodobny scenariusz we wtorkowy wieczór to zwycięstwo Newcastle. Świadczyć ma o tym kurs 1.74. Współczynnik na zwycięstwo Tottenhamu to natomiast 4.50. Niżej wyceniono zdarzenie zakładające podział punktów (kurs 4.00).
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Newcastle – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (2 grudnia) o godzinie 21:15.
