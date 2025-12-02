Newcastle United - Tottenham Hotspur: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (2 grudnia) mecz 14. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Newcastle – Tottenham, gdzie oglądać?

Jednym z najciekawszych meczów w 14. kolejce Premier League może być starcie Newcastle kontra Tottenham. Obie drużyny to uznane marki, które odcisnęły swoje piętno na lidze angielskiej w ostatnich latach. Teraz próżno ich szukać w czubie tabeli. Różnice punktowe są jednak niewielkie i wygrana we wtorkowy wieczór może mieć spore znaczenie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Newcastle – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Newcastle – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2.

Newcastle – Tottenham, transmisja online

Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Newcastle i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Newcastle – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy ustalili, że najbardziej prawdopodobny scenariusz we wtorkowy wieczór to zwycięstwo Newcastle. Świadczyć ma o tym kurs 1.74. Współczynnik na zwycięstwo Tottenhamu to natomiast 4.50. Niżej wyceniono zdarzenie zakładające podział punktów (kurs 4.00).

Newcastle Tottenham 1.85 3.75 4.30 Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 18:25

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

