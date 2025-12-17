Newcastle United - Fulham: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (17 grudnia) mecz 1/4 finału EFL Cup.

Newcastle United – Fulham: gdzie oglądać?

W Puchare Ligi Angielskiej na etapie 1/4 finału zmierzą się dwaj przedstawiciele Premier League, czyli Newcastle United i Fulham. Ten ćwierćfinałowy pojedynek jawi się jako najbardziej wyrównany, chociaż i tutaj da się wskazać faworyta. Większe szanse na znalezienie się w półfinale tego turnieju ma drużyna gospodarzy, którą do sukcesu stara się poprowadzić Anglik Eddie Howe. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź mecz Newcastle United – Fulham

Newcastle United – Fulham: transmisja w TV

Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Newcastle z Fulham nie będzie zatem transmitowana w Polsce.

Newcastle United – Fulham: stream online

Spotkanie Newcastle kontra Fulham obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Newcastle United – Fulham w STS TV?

Mecz Newcastle United – Fulham możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Newcastle United – Fulhamzostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Newcastle United – Fulham: sonda

Newcastle United – Fulham: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się spotkanie Newcastle United – Fulham? Mecz zostanie rozegrany w środę (17 grudnia) o godzinie 21:15. Gdzie oglądać mecz Newcastle United – Fulham? Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.

