Newcastle United – Fulham: gdzie oglądać?
W Puchare Ligi Angielskiej na etapie 1/4 finału zmierzą się dwaj przedstawiciele Premier League, czyli Newcastle United i Fulham. Ten ćwierćfinałowy pojedynek jawi się jako najbardziej wyrównany, chociaż i tutaj da się wskazać faworyta. Większe szanse na znalezienie się w półfinale tego turnieju ma drużyna gospodarzy, którą do sukcesu stara się poprowadzić Anglik Eddie Howe. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź mecz Newcastle United – Fulham
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle United – Fulham: transmisja w TV
Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie posiada praw do pokazywania Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Newcastle z Fulham nie będzie zatem transmitowana w Polsce.
Newcastle United – Fulham: stream online
Spotkanie Newcastle kontra Fulham obejrzysz w internecie. Mecz będzie dostępny w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Newcastle United – Fulham w STS TV?
Mecz Newcastle United – Fulham możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Newcastle United – Fulhamzostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle United – Fulham: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Newcastle 75%
- Wygrana Fulham 25%
4+ Votes
Newcastle United – Fulham: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w środę (17 grudnia) o godzinie 21:15.
Spotkanie będzie transmitowane na platformie STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.