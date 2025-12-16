PressFocus Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Newcastle – Fulham: typy bukmacherskie

Drugim i jednocześnie ostatnim środowym meczem na poziomie 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej, będzie konfrontacja na St. James’ Park. To tam o awans do półfinału tych rozgrywek zagrają Newcastle United i Fulham. Dla obu drużyn znalezienie się w najlepszej czwórce byłoby sporym osiągnięciem. Najpierw trzeba jednak poradzić sobie w ćwierćfinale. Tu faworytem będą gospodarze, aczkolwiek istnieje całkiem duża przestrzeń na niespodziewane rozstrzygnięcie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,78 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Newcastle – Fulham: ostatnie wyniki

Newcastle nie ma dobrych wspomnień z ostatniej kolejki Premier League. Sroki udały się na wyjazd do beniaminka, którego okrzyknięto rewelacją rozgrywek. Jak się okazało, nieprzypadkowo. Eddie Howe i spółka nie zdołali strzelić Sunderlandowi gola i finalnie przegrali 0:1. Kilka dni wcześniej trafili natomiast dwukrotnie do siatki Bayeru Leverkusen, co dało im remis 2:2.

Kibice dopingujący Fulham mogli poczuć ulgę w miniony weekend. Ich ulubieńcy nie zaprezentowali się spektakularnie na tle Burnley (3:2), ale wreszcie to oni schodzili z boiska jako zwycięscy. We wcześniejszych potyczkach zawodnicy Fulham byli o krok od powiększenia swojego dorobku punktowego, ale finalnie przegrywali minimalnie. Najpierw było tak z Manchesterem City (4:5), a później przeciwko Crystal Palace (1:2).

Newcastle – Fulham: historia

Kluby te spotkały się już w sezonie 2025/2026. Zmierzyły się one w ramach dziewiątej kolejki Premier League. Newcastle objęło prowadzenie w pierwszej połowie, ale Fulham wyrównało po przerwie. Decydujący gol padł w 90. minucie meczu, a jego strzelcem był Bruno Guimaraes, który przesądził o wygranej Newcastle.

Newcastle – Fulham: kursy bukmacherskie

W ligowej tabeli drużyny te dzieli dystans dwóch punktów. To jednak starcie pucharowe, w którym bukmacherzy wyraźnie wyżej cenią Newcastle. Stąd współczynnik na ich zwycięstwo to 1.70. Jeżeli uważasz, że awans do kolejnej rundy zdoła wywalczyć Fulham, taki scenariusz może postawić po kursie 4.40.

Newcastle Fulham Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 16 grudnia 2025 12:49

Newcastle – Fulham: kto wygra?

Newcastle – Fulham: przewidywane składy

Newcastle: Ramsdale; Livramento, Schar, Thiaw, Hall; Miley, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Wissa, Barnes

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Castagne; Berge, Lukic; Wilson, King, Kevin; Jimenez

Newcastle – Fulham: transmisja meczu

Mecz Newcastle – Fulham odbędzie się w środę (17 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

