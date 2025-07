MSK Zilina - Raków Częstochowa: która z drużyn wywalczy awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji? Transmisja w TV i stream online.

MSK Zilina – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Stawką słowacko-polskiego dwumeczu jest trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. Zilina może mieć trudności nawet z pokonaniem Rakowa, a co dopiero wyeliminowaniem wicemistrza Polski. Częstochowianie to jakościowy zespół, który powinien poradzić sobie w rewanżu i przypieczętować dalszą grę w europejskich pucharach. W piłce może się jednak zdarzyć wszystko, stąd w czwartek warto śledzić tę rywalizację.

MSK Zilina – Raków Częstochowa: transmisja w TV

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania MSK Zilina – Raków Częstochowa będzie emitowana na kanale TVP Sport. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:15. Komentatorami będą Maciej Iwański i Kazimierz Węgrzyn.

MSK Zilina – Raków Częstochowa: transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje aplikacja TVP Sport. Alternatywą jest śledzenie meczu poprzez stronę internetową tvpsport.pl.

MSK Zilina – Raków Częstochowa: kto wygra?

MSK Zilina – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Mimo atutu bycia gospodarzem, Zilina prawdopodobnie pożegna się z europejskimi pucharami. Zespół ten ma do odrobienia trzy gole straty. Eksperci nie spodziewają się po słowackim klubie choćby zwycięstwa w rewanżu, co potwierdza współczynnik 3.30. Ewentualny remis wyceniono kursem 3.30. Z kolei kurs na wygraną Rakowa to 2.15.

MSK Zilina Raków Częstochowa 3.40 3.70 2.16

