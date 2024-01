Monza - Inter: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ostatnim sobotnim meczu 20. kolejki Serie A AC Monza zmierzy się z Interem Mediolan. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Marcus Thuram

Monza – Inter, gdzie oglądać

Monza w minionej kolejce pokonała Frosinone, a wcześniej urwała punkty Napoli. Gospodarze z pewnością nie są bez szans w starciu z Interem, choć ewentualne zwycięstwo będzie pewną niespodzianką. Nerazzurri mieli masę szczęścia przed tygodniem pokonując skromnie Hellas, a wcześniej niespodziewanie tylko zremisowali z Genoą. O kryzysie ekipy Inzaghiego oczywiście mówić nie można, ale drużyna z Mediolanu zaliczyła mały spadek formy. Inter musi też uważać na czający się tuż za plecami Juventus, dlatego ewentualna strata punktów może mieć spore konsekwencje.

Monza – Inter, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie Monzy z Interem będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 20:45.

Monza – Inter, transmisja online za darmo

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do tego meczu Serie A zostanie odblokowany.

Monza – Inter, transmisja online

Mecz Monza – Inter możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Monza – Inter, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Nerazzurri rozgrywają znakomity sezon, ale trzeba pamiętać, że ostatni mecz wygrali korzystając z pomyłki sędziowskiej, a wcześniej tylko zremisowali z Genoą.

Monza Inter Mediolan 7.05 4.50 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 stycznia 2024 06:09 .

Gdzie obejrzeć mecz Monza – Inter? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Monza – Inter? Mecz rozpocznie się w sobotę, 13 stycznia, o godzinie 20:45.

