AS Monaco i Tottenham Hotspur zmierzą się ze sobą w środowym meczu Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Monaco – Tottenham, gdzie oglądać?

W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym AS Monaco przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Angers (1:1).

Tottenham Hotspur natomiast chciałby zapomnieć jak najszybciej o swoim ostatnim występie. Drużyna prowadzona przez Thomasa Franka okazała się bowiem gorsza od Aston Villi (1:2). Nadchodząca rywalizacja na Stade Louis II zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Monaco – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie AS Monaco – Tottenham Hotspur obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.

Monaco – Tottenham, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również online. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Canal+ Online.

Monaco – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Monaco

remisem

wygraną Tottenhamu wygraną Monaco

remisem

wygraną Tottenhamu 0 Votes

Monaco – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Anglików, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa AS Monaco sięga natomiast nawet 2.85.

AS Monaco Tottenham 2.85 3.50 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 19:07 .

Gdzie oglądać mecz Monaco – Tottenham? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Monaco – Tottenham? Mecz odbędzie się już w środę (22 października) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.