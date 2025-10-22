REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Monaco – Tottenham, gdzie oglądać?
W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym AS Monaco przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Angers (1:1).
Tottenham Hotspur natomiast chciałby zapomnieć jak najszybciej o swoim ostatnim występie. Drużyna prowadzona przez Thomasa Franka okazała się bowiem gorsza od Aston Villi (1:2). Nadchodząca rywalizacja na Stade Louis II zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.
Monaco – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie AS Monaco – Tottenham Hotspur obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.
Monaco – Tottenham, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również online. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Canal+ Online.
Monaco – Tottenham, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Monaco
- remisem
- wygraną Tottenhamu
0 Votes
Monaco – Tottenham, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną Anglików, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa AS Monaco sięga natomiast nawet 2.85.
Mecz odbędzie się już w środę (22 października) o godzinie 21:00.
