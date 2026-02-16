Paris Saint-Germain we wtorkowy wieczór zagra z AS Monaco w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Monaco – PSG, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się na wyjeździe z AS Monaco w ramach pierwszego spotkania 1/16 finału Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tego meczu po bolesnej wpadce z Rennes (1:3).

AS Monaco natomiast bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Gospodarze wtorkowego pojedynku okazali się lepsi od Nantes (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Monaco – PSG, transmisja w TV

Spotkanie AS Monaco – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360.

Monaco – PSG, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.

Monaco – PSG, kto wygra?

Monaco – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.55. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 5.25.

AS Monaco Paris Saint-Germain Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2026 18:50

Gdzie oglądać mecz Monaco – PSG? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ 360. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Monaco – PSG? Mecz odbędzie się już we wtorek (17 lutego) o godzinie 21:00.

