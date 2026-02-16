Monaco – PSG, gdzie oglądać?
We wtorkowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się na wyjeździe z AS Monaco w ramach pierwszego spotkania 1/16 finału Ligi Mistrzów. Paryżanie przystąpią do tego meczu po bolesnej wpadce z Rennes (1:3).
AS Monaco natomiast bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Gospodarze wtorkowego pojedynku okazali się lepsi od Nantes (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Monaco – PSG, transmisja w TV
Spotkanie AS Monaco – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360.
Monaco – PSG, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.
Monaco – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Monaco
- remisem
- wygraną PSG
0 Votes
Monaco – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.55. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 5.25.
Mecz odbędzie się już we wtorek (17 lutego) o godzinie 21:00.
