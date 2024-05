fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

AC Milan – Salernitana, gdzie oglądać

AC Milan i Salernitana kończą zmagania ligowe w sobotni wieczór i spotkania na San Siro będzie tak naprawdę pozbawione emocje. Rossoneri już wiedzą, że zakończa rozgrywki na pozycji drugiej. Z kolei zespół z Salerno żegna się z Serie A.

Mediolańczycy przystąpią do potyczki po przegranej z Torino (1:3). Z kolei czerwona latarnia rozgrywek ma za sobą przegrane spotkanie z Hellas Werona (1:2). Sprawdź typy na mecz AC Milan – Salernitana.

AC Milan – Salernitana, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie w Mediolanie będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Eleven Sports 3 od godziny 20:45. Mecz skomentują Eryk Szpruch oraz Piotr Czachowski.

AC Milan – Salernitana, transmisja za darmo

Konfrontację z udziałem AC Milan i Salernitany można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu AC Milan – Salernitana zostanie odblokowany.

AC Milan – Salernitana, transmisja online

Mediolańskie starcie w lidze włoskiej będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł.

AC Milan – Salernitana, kursy bukmacherskie

Faworytem starcia są gospodarze. Kurs na zwycięstwo AC Milan wynosi 1.18. Remis oszacowano na 8.50. Z kolei wariant na wygraną Salernitany wyceniono ma 14.00.

AC Milan Salernitana 1.18 8.50 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2024 19:56 .

