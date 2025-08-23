AC Milan rozpocznie sezon 2025/2026 od spotkania z Cremonese. Starcie na San Siro rozpocznie się o godzinie 20:45 w sobotę (23 sierpnia). Sprawdź gdzie oglądać mecz Milan - Cremonese.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Milan – Cremonese: gdzie oglądać?

AC Milan rywalizację w Serie A w sezonie 2025/2026 rozpoczyna od starcia z beniaminkiem, czyli ekipą Cremonese. Nadchodzące starcie będzie pierwszym ligowym spotkaniem, w którym na ławce trenerskiej po rocznej przerwie zobaczymy Maxa Allegriego. Rossoneri prawdopodobnie nie będą mogli liczyć na jedną ze swoich gwiazd, bowiem drobnego urazu doznał ostatnio Rafael Leao. Sprawdź typy na mecz Milan – Cremonese.

Milan – Cremonese: transmisja w TV

Mecz Milan – Cremonese w ramach 1. kolejki Serie A będzie można oglądać jak zawsze w telewizji. Transmisję przeprowadzi kanał Eleven Sports 1. Początek rywalizacji w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 20:45. Za mikrofonem usłyszymy duet Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

Milan – Cremonese: transmisja online

Wszystkie mecze w Serie A w sezonie 2025/2026 można oglądać również w internecie. Wystarczy założyć konto, a następnie wykupić pakiet na stronie elevensports.pl. Ponadto spotkania ligi włoskiej są dostępne u bukmachera w usłudze STS TV.

Milan – Cremonese: kto wygra?

Kto wygra mecz? Milan

Remis

Cremonese Milan 67%

Remis 0%

Cremonese 33% 3+ Votes

Milan – Cremonese: kursy bukmacherskie

Faworytem rywalizacji w 1. kolejce Serie A będzie Milan, którego zwycięstwo można postawić z kursem ok. 1.39. Natomiast triumf Cremonese oszacowano ze współczynnikiem ok. 8.40. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, ma kurs ok. 5.20.

AC Milan Cremonese 1.43 4.90 7.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 18:01 .

