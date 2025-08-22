Milan – Cremonese: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Milan podejmie przed własną publicznością beniaminka, czyli ekipę Cremonese. Będzie to pierwsze spotkanie Maxa Allegriego na ławce trenerskiej po powrocie do klubu. Sprawdź typy na mecz Milan - Cremonese.

Milan – Cremonese: typy bukmacherskie

AC Milan ma wszelkie argumenty, aby w 1. kolejce Serie A zgarnąć komplet punktów w starciu z Cremonese. Atut gry przed własną publicznością, piłkarze o wyższych umiejętnościach oraz chęć odkupienia win za koszmarną poprzednią kampanię. To wszystko sprawia, że Rossoneri są zdecydowanym faworytem. Na sobotnie starcie proponuje postawić nie tylko, że gospodarze wygrają, ale również zrobią to w dobrym stylu, strzelając więcej niż jedną bramkę. Mój typ: Milan wygra i powyżej 1.5 goli w meczu.

Milan – Cremonese: ostatnie wyniki

Tydzień temu AC Milan rozegrał pierwsze oficjalne spotkanie w nowym sezonie. Na ławce zabrakło jednak Maxa Allegriego, który musiał odbyć karę zawieszenia. Mimo to mediolańczycy pokonali Bari (2:0) i wywalczyli awans do 1/16 finału Pucharu Włoch. Wcześniej w meczach towarzyskich mierzyli się z silnymi zespołami takimi jak: Chelsea (1:4), Leeds (1:1), Liverpool (4:2) czy Arsenal (0:1). Łącznie zagrali pięć sparingów, a ich bilans to dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki.

Cremonese awans do Serie A wywalczyło po barażach, wygrywając w finale ze Spezią (3:2). Przed startem sezonu zagrali jedynie trzy sparingi, notując mieszane wyniki. Z Torino przegrali (1:4), z Pro Patria wygrali (3:0), a w starciu z Reggiana zremisowali (0:0). Beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej dość szybko odpadł z Pucharu Włoch, przegrywając w 1/32 finału z Palermo po rzutach karnych.

Milan – Cremonese: historia

W ostatnich latach Milan i Cremonese rywalizowali ze sobą dwukrotnie. Miało to miejsce w sezonie 2022/2023, gdy obie drużyny występowały na poziomie Serie A. Ich pierwsze starcie na jesień zakończyło się bezbramkowym remisem i podziałem punktów. Z kolei w rundzie wiosennej kibice na San Siro oglądali bramki, ale ponownie padł remis, lecz tym razem (1:1). Warto dodać, że ekipa z Cremony nie wygrała z mediolańczykami od 1994 roku.

Milan – Cremonese: kursy bukmacherskie

Cremonese, czyli beniaminek Serie A jest skazywany na pożarcie w rywalizacji z Milanem. Nie dość, że w 1. kolejce ich rywalem będzie zespół z ligowej czołówki, to na dodatek mecz odbędzie się na San Siro. Nie dziwi zatem, że analitycy oszacowali kurs na zwycięstwo gości na poziomie 8.40. Z kolei wygraną Rossonerich można dodać do kuponu ze współczynnikiem 1.38.

AC Milan Cremonese 1.38 5.20 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 18:38 .

Milan – Cremonese: przewidywane składy

W sobotnim spotkaniu prawdopodobnie nie wystąpi Rafael Leao, który podczas ostatniego meczu w Pucharze Włoch doznał kontuzji. Ponadto na ławce rezerwowych mecz ma rozpocząć Luka Modrić. Z nowych twarzy w Mediolanie na boisku powinniśmy zobaczyć Samuele Ricciego oraz Pervisa Estupinana.

Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan – Pulisic, Gimenez

Cremonese: Audero – Terracciano, Baschirotto, Bianchetti – Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella – De Luca, Bonazzoli

Milan – Cremonese: kto wygra?

Milan – Cremonese: transmisja meczu

Spotkanie Milan – Cremonese w ramach 1. kolejki Serie A zaplanowano na sobotę (23 sierpnia) o godzinie 20:45. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl.

