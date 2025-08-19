Miedź Legnica – ŁKS Łódź: Gdzie oglądać? Transmisja online (19.08.2025)

Miedź Legnica - ŁKS Łódź: Gdzie oglądać? Transmisja online z wtorkowego meczu Betclic 1. ligi, który zapowiada się niezwykle ciekawie.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: przewidywania

We wtorkowej serii gier w Betclic 1. lidze zespół Miedzi Legnica podejmie ŁKS Łódź. Goście wydają się być minimalnym faworytem tego spotkania, choć bukmacherzy są innego zdania. Niemniej spodziewać można się raczej dobrego meczu ze sporą liczbą goli i strzałów na bramkę.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: transmisja TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, można będzie go jednak obejrzeć online. Początek spotkania o godzinie 16:00 we wtorek 19 sierpnia 2025 roku.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: stream online

Mecze Betclic 1. ligi, a więc również to spotkanie można oglądać na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Ponad to dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: kto wygra?

Kto wygra mecz? Miedź Legnica

Remis

ŁKS Łódź Miedź Legnica 50%

Remis 0%

ŁKS Łódź 50% 2+ Votes

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów delikatnym faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy, a więc Miedzi Legnica. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Janusza Niedźwiedzia wynosi mniej więcej 2.57. Z kolei remis można postawić po kursie w okolicach 3.70. Jeśli jednak zdecydujemy się jednak na zagranie na trzy punkty gości, a więc ŁKS-u Łódź, to możemy to zrobić za mniej więcej 2.70.

Miedź Legnica ŁKS Łódź 2.57 3.70 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 14:05 .

Kiedy odbędzie się mecz Miedź Legnica – ŁKS Łódź? Początek spotkania o godzinie 16:00 we wtorek 19 sierpnia 2025 roku. Gdzie oglądać mecz Miedź Legnica – ŁKS Łódź? Mecz będzie można oglądać na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV.

