Miedź - Lechia: transmisja. Jeden z kilku meczów 34. kolejki Fortuna 1 Ligi odbędzie się w Legnicy.

Miedź – Lechia, gdzie oglądać

Miedź Legnica i Lechia Gdańsk to drużyny, które w niedzielę podejdą do rywalizacji, będąc w innym położeniu. Biało-zieloni są już pewni gry w elicie, a ostatnio wygrali nawet Derby Trójmiasta. Z kolei ekipa Ireneusza Mamrota wciąż ma szanse na baraże, ale to wszystko jest uzależnione od korzystnych rozstrzygnięć w innych spotkaniach, a także wygranej ekipy z Legnicy. Rywalizacja zapowiada się zatem ciekawie i każdy scenariusz jest w niej możliwy. Sprawdź nasze typy na mecz Miedź – Lechia.

Miedź – Lechia, transmisja na żywo w TV

Niedzielnej potyczki w Legnicy nie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie do zobaczenia tylko w interncie.

Miedź – Lechia, transmisja online

Starcie z udziałem Miedzi i Lechii w ramach 34. kolejki rozgrywek będzie można też zobaczyć na platformie Polsat Box Go. Można z niej skorzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Miedź – Lechia, kto wygra

Miedź – Lechia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gościom. Wariant na zwycięstwo Lechii wynosi 2.50. Remis oszacowano na 3.30. Z kolei typ na wygraną Miedzi kształtuje się na poziomie 2.90.

Miedź Legnica Lechia Gdańsk 2.90 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2024 05:27 .

