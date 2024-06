Rumunia – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (17.06.2024)

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Artem Dowbyk

Rumunia – Ukraina: typy na mecz

Wytypowanie zwycięzcy tego meczu należy do zadania z gatunku tych trudnych. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie są obie reprezentacje, ponieważ będzie to ich pierwsze starcie w grupie E. Rumunia była rewelacją eliminacji, ale jej grupa nie była wtedy zbyt silna, chociaż udało się pewnie wyprzedzić Szwajcarię. Marcowe i czerwcowe sparingi ostudziły entuzjazm tej kadry. Z kolei Ukraina do marca nie była pewna, czy weźmie udział w turnieju w Niemczech. Finalnie przeszła jednak przez baraże, by czerwcowe sparingi zakończyć z bilansem jednej porażki i jednego zwycięstwa.

Ukraina ma więcej piłkarskich argumentów od Rumunii. To jej przypadła rola faworyta poniedziałkowego meczu. Moim zdaniem wywiąże się z tej roli i zainauguruje turniej zwycięstwem. Mój typ: wygrana Ukrainy.

Rumunia – Ukraina: typ kibiców

Rumunia – Ukraina: ostatnie wyniki

Rumunia przez kwalifikacje do Euro 2024 przeszła gładką stopą. Kadra ta w sześciozespołowej grupie ani razu nie zaznała porażki. Z dziesięciu meczów wygrała aż sześć, w tym na koniec eliminacji ze Szwajcarią 1:0. Rumunii zdarzyły się jeszcze cztery remisy i finalnie zdobyła 22 punkty, co dało jej awans z pierwszego miejsca.

Ostatnio Rumunia nie ma jednak łatwo, ponieważ nie wygrała żadnego z czterech sparingów przed turniejem w Niemczech. Bilans tej kadry w czerwcu to dwa bezbramkowe remisy z Liechtensteinem i Bułgarią. W marcu zdarzyła się porażka z Kolumbią 2:3 oraz remis 1:1 z Irlandią Północną.

Dużo trudniejszą grupę od swojego najbliższego przeciwnika miała Ukraina. Przyszło jej rywalizować między innymi z Anglią (wygrała grupę) oraz z Włochami, którzy mieli tyle samo punktów co Ukraina (po 14). To jednak naszym sąsiadom przyszło rywalizować w dwustopniowych barażach. W nich ograli 2:1 Bośnię i Hercegowiną oraz Islandię.

Ukraina rozegrała dwa sparingi przygotowujące ją do Euro 2024. Najpierw reprezentacja ta uległa kadrze Michała Probierza 1:3, a później z łatwością ograła reprezentację Mołdawii aż 4:0.

Rumunia – Ukraina: historia

Reprezentacje rywalizowały ze sobą dotychczas wyłącznie w potyczkach towarzyskich. Każdy z pięciu meczów miał miejsce w XXI wieku. Na rywalizację Rumunii z Ukrainą czekamy od ośmiu lat, kiedy to nasi sąsiedzi po emocjonującym starciu triumfowali 4:3.

Ogólny bilans konfrontacji Rumunii z Ukrainą jest właściwie remisowy. Obie reprezentacje wygrały dwukrotnie. Raz podczas turnieju towarzyskiego na Cyprze w regulaminowym czasie gry padł remis 2:2, lecz wtedy po karnych triumfowała kadra Ukrainy.

Rumunia – Ukraina: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznali, że to Ukraina jest faworytem do zdobycia pełnej puli punktów. Typ na taki kurs to 2.00. Bardziej ryzykowne jest obstawienie zwycięstwa Rumunii, która spróbuje pokrzyżować plany faworytowi. Jej wygrana oznacza kurs aż 3.90. Przeliczeniu na procenty, szanse Ukrainy oceniane są na 50%, podczas gdy Rumunii na 26%.

Rumunia – Ukraina: sytuacja kadrowa

Selekcjoner Rumunii Edward Iordanescu, może skupić się na opracowaniu planu taktycznego na mecz z Ukrainą. Ma on bowiem pełen komfort w wyborze wyjściowej jedenastki na pierwszy mecz Euro 2024. W trudniejszej pozycji jest odpowiadający za wyniki Ukrainy Sergij Rebrow. Problem z kostką ma Witalij Mykołenko z Evertonu. To sprawia, że na lewej stronie defensywy niemal na pewno pojawi się inny przedstawiciel Premier League, czyli Ołekandr Zinczenko z Arsenalu. Gdyby nie uraz kolegi, zawodnik ten zagrałby w środku pola.

Rumunia – Ukraina: przewidywane składy

W kadrze Rumunii o miejsce w składzie rywalizują Denis Alibec, George Puscas oraz Denis Dragus, który prawdopodobnie wybiegnie od pierwszej minuty w meczu z Ukrainą. Ta może liczyć, że zagrożenie w linii ataku stworzą grający w czołowych klubach europejskich Wiktor Cygankow i Mychajło Mudryk. Za wykończenie sytuacji bramkowych ma zaś odpowiadać postrach obrońców w Hiszpanii, czyli Artem Dowbyk.

Rumunia Edi Iordanescu Ukraina Serhii Rebrov Rumunia Edi Iordanescu 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Ukraina Serhii Rebrov Rezerwowi 1 Florin Constantin Nita 4 Adrian Rus 7 Deian Sorescu 8 Alexandru Cicaldau 9 George Puscas 13 Valentin Mihaila 15 Adrian Sut 16 Stefan Tarnovanu 20 Dennis Man 21 Darius Olaru 22 Vasile Mogos 23 Andrei Burca 24 Denis Alibec 25 Daniel Birligea 26 Bogdan Racovitan 1 Georgi Bushchan 3 Oleksandr Svatok 4 Maksym Taloverov 5 Serhiy Sydorchuk 7 Andriy Yarmolenko 8 Ruslan Malinovskyi 9 Roman Yaremchuk 12 Anatolii Trubin 16 Vitali Mykolenko 18 Volodymyr Brazhko 20 Oleksandr Zubkov 21 Valerii Bondar 24 Oleksandr Tymchyk 25 Vladyslav Vanat 26 Bogdan Mykhaylichenko

Rumunia – Ukraina: transmisja meczu

Spotkania Rumunia kontra Ukraina będzie nie tylko pierwszym meczem w poniedziałek 17 czerwca, ale również starciem inaugurującym zmagania w grupie E. Mecz odbędzie się na Allianz Arenie w Monachium, a komentować go będą Mateusz Święcicki i Wojciech Kowalewski. Początek zmagań o godzinie 15:00 w TVP 1 oraz TVP Sport.

