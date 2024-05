PressFocus Na zdjęciu: Maksym Khlan

Miedź Legnica Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2024 15:36 .

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

Piłkarze Miedzi Legnica w niedzielne popołudnie podejmą Lechię Gdańsk na Stadionie Miejskim im. Orła Białego na zakończenie sezonu Fortuna 1. Ligi. Podopieczni Szymona Grabowskiego podejdą do meczu bez żadnej presji, ponieważ uzyskali awans do PKO Ekstraklasy i zostaną na pewno na czele tabeli. Lechiści są liderem tabeli z dorobkiem 68 punków, wyprzedzając drugą Arkę Gdynia, która traci sześć punktów.

Sprawdź tabelę – Fortuna 1. Ligi

Zielono-niebiesko-czerwoni zamierzają godnie pożegnać się przed własną publiczności w ostatniej kolejce i z determinacją podejdą do niedzielnej rywalizacji. Myślę, że niedzielny mecz zakończy się triumfem Miedzi, ponieważ gdańszczanie mogą podejść do meczu nieco rozluźnieni. Ekipa Ireneusza Mamrota będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska, by zdobyć trzy punkty. Mój typ: Wygrana Miedzi Legnica.

STS 2.75 Wygrana Miedzi Legnica Zagraj!

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk po rocznym pobycie na zapleczu, wraca do PKO Ekstraklasy. Lechiści w poprzedniej kolejce pokonali Arkę Gdynia (2:1) w derbach Trójmiasta. Zwycięska bramka padła w końcówce meczu po znakomitym wykończeniu akcji przez Kolumbijczyka Camilo Meny. Miedź ma sobą dwie wygrane z rzędu. W zeszły weekend ograła Zagłębie Sosnowiec (2:1), zaś wcześniej rozbiła Podbeskidzie Bielsko-Biała (6:1).

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk, historia

Ostatni bezpośredni pojedynek pomiędzy Lechią a Miedzią zakończył się triumfem zespołu z północy Polski, który ograł rywali (2:0) po trafieniach Tomasza Neugebauera i Dominika Piły. Natomiast wcześniejszych pięć spotkań między tymi drużynami, to bowiem aż trzy zwycięstwa Lechii, remis i wygrana Miedzi.

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów nie ma zdecydowanego faworyta, jednak Miedź już nie raz udowodniła, że potrafi sprawić niespodziankę. Zapowiada się emocjonujący mecz, pełen walki i determinacji, który zamknie tegoroczne rozgrywki w Fortuna 1. Ligi. Jeśli postawisz na wygraną gospodarzy, to kurs wynosi mniej więcej 2.35. Remis został wyceniony na około 3.25. Z kolei uważasz, że Lechia zgarnie pełną pulę w Legnicy, to kurs wynosi w przybliżeniu 2.50. Zakładając konto w STS z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Miedź Legnica: Mądrzyk – Kostka, Mijusković, Niewulis, Carolina, Kaczmarski, Drygas, Michalik, Salvador Antonik Drzazga

Lechia Gdańsk: Sarnawski – Piła, Chindris, Olsson, Kałahur – Zhelizko – Mena, Neugebauer, Kapić, Khlan – Sezonienko

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk, kto wygra

Jak zakończy się mecz? Wygrana Miedzi Legnica 0% Remis 0% Wygrana Lechii Gdańsk 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Miedzi Legnica

Remis

Wygrana Lechii Gdańsk

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Spotkanie Miedzi Legnica z Lechią Gdańsk nie będzie emitowane w żadnej stacji telewizyjnej. Mecz będzie można jednak obejrzeć w internecie. Taką możliwość daje platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.