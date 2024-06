Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Lorenzo Pellegrini

Włochy – Albania: gdzie oglądać?

Reprezentacja Włoch w mocno odmłodzonym składzie stanie do walki o obronę mistrzowskiego tytułu. Squadra Azzurra po niespokojnych eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024 oraz zmianie selekcjonera otwarcie przyznaje, że chce namieszać podczas turnieju. Choć podopieczni Luciano Spallettiego nie są uważani za faworytów do końcowego triumfu, to wciąż mają w swoich szeregach klasowych zawodników, którzy mogą przechylić szalę zwycięstwa na ich korzyść.

W konfrontacji z reprezentacją Albanii będą zdecydowanym faworytem. Na dodatek biorąc pod uwagę zespoły w grupie B, mecz z Albańczykami może okazać się decydujący w kontekście dalszej walki o awans do fazy pucharowej. Sprawdź typy na mecz Włochy – Albania.

Włochy – Albania: transmisja w TV

Mecz pomiędzy reprezentacją Włoch a Albanią odbędzie się w sobotę (15 czerwca). Konfrontacja w 1. kolejce grupy B będzie dostępna na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Starcie skomentuje duet komentatorów Mateusz Święcicki i Wojciech Kowalewski.

Włochy – Albania: transmisja online

Spotkanie Włochy – Albania będzie można obejrzeć w internecie. Transmisja każdego meczu Euro 2024 będzie dostępna na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Kurs 100 na wygraną Włoch

Przy okazji sobotniego spotkania Włochy – Albania możesz skorzystać w Superbet i postawić zakład na wygraną Włoch po kursie 100. Stawiając 2 zł możesz otrzymać aż 200 zł. Do skorzystania z oferty upoważnia podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji.

Zarejestruj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon pojedynczy obejmujący typ z oferty przedmeczowej zwycięstwo Włoch w meczu z Albanią Stawka musi wynosić co najmniej 2 zł. W przypadku wyższej stawki, stawka zaliczana do promocji wynosi 2 PLN. Jeżeli kupon okaże się trafiony otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 200 zł. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie

Włochy – Albania: kto wygra?

Włochy – Albania: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Włoch według bukmacherów będzie zdecydowanym faworytem meczu. Każdy inny wynik niż komplet punktów Squadra Azzurra będzie olbrzymią niespodzianką. Analitycy bukmacherscy nie dają większych szans albańskiej kadrze.

Włochy Albania 1.38 5.20 9.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2024 09:34 .

Gdzie oglądać mecz Włochy – Albania?

Spotkanie 1. kolejki grupy B Mistrzostw Europy 2024 będzie można obejrzeć w telewizji na kanale TVP Sport oraz TVP 1.

Kiedy odbędzie się spotkanie Włochy – Albania?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (15 czerwca) o godzinie 21:00. Areną zmagań będzie BvB Stadion w Dortmundzie.

