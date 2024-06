SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Ależ słowa o reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski wczoraj rozegrała swój pierwszy mecz na tegorocznym Euro 2024 w Niemczech. Niestety Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość rywali reprezentacji Holandii, która pokonała orły Michała Probierza 2:1. Oranje byli zdecydowanie bardziej faworyzowaną ekipą, ale z przebiegu całego meczu trudno powiedzieć, aby zespół, który jest jednym z faworytów do wygrania turnieju jakoś nas zmiażdżył. Można nawet powiedzieć, że remis byłby najbardziej uczciwym wynikiem.

Co więcej, to Polacy jako pierwsi wyszli na prowadzenie i to oni – jak wskazują wszystkie statystyki – oddali więcej celnych strzałów na bramkę rywali. Dobrą postawę naszych reprezentantów docenił także Cody Gakpo, który w niedzielnym meczu meczu miał przynajmniej kilka dobrych sytuacji strzeleckich. Jednak wykorzystał tylko jedną sytuację i to w dodatku po rykoszecie.

– Polska defensywa rozegrała całkiem dobre spotkanie. Solidnie bronili, a pozostali gracze mieli niezłe momenty pod naszą bramką. Naszym rywalom należą się pochwały. Polacy prowadzili i muszę przyznać, że byliśmy z tego powodu nieco nerwowi. Mieliśmy jednak sporo swoich sytuacji i czułem, że mamy przewagę – ocenił napastnik Liverpoolu.

