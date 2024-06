fot. PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku

Belgia – Słowacja, gdzie oglądać mecz Euro 2024?

Pasjonująco zapowiada się spotkanie we Frankfurcie nad Menem z udziałem reprezentacji Belgii i Słowacji. Obie ekipy mają swoje cele. Mając na uwadze to, że pozostałymi rywalami w grupie E obu drużyn będą też Rumunia i Ukraina, to niewykluczone, że poniedziałkowy mecz sprawi, że jedna z ekip wykona milowy krok w kierunku fazy pucharowej turnieju.

Ekipa z Beneluksu zwykle jest uważana za jednego z faworytów do końcowego triumfu na wielkich imprezach piłkarskich. Nie inaczej jest tym razem. Tym bardziej że zespół Domenico Tedesco podejdzie do pierwszego spotkania na mistrzostwach Europy po wygranych sparingach z Czarnogórą i Luksemburgiem. Z kolei drużyna Franco Calzony przegrała tylko raz w ostatnich siedmiu meczach. Zatem emocji w rywalizacji z udziałem obu ekip nie powinno zabraknąć. Sprawdź typy na mecz Belgia – Słowacja, który obejrzysz zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Belgia – Słowacja, transmisja w TV

Drugie z trzech poniedziałkowych spotkań Euro 2024 będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Taką możliwość zapewnią stacje TVP 2 i TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 18:00 i skomentują go Sławomir Kwiatkowski oraz Marek Wasiluk.

Belgia – Słowacja, transmisja online

Starcie we Frankfurcie nad Menem będzie można też obejrzeć w internecie. Taką możliwość daje strona internetowa Sport.tvp.pl i aplikacja TVP Sport. Z drugiego rozwiązania można korzystać na urządzeniach mobilnych, ale także na Smart TV.

Belgia – Słowacja, kursy bukmacherów

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji jest drużyna Domenico Tedesco. Typ na zwycięstwo Belgów wynosi 1.48. Remis oszacowano na 4.75. Z kolei opcję na wygraną Słowacji wyceniono na 7.10.

Belgia Słowacja 1.50 4.60 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2024 09:29 .

Gdzie obejrzeć mecz Belgia – Słowacja? Transmisja ze spotkania Belgia – Słowacja dostępna będzie na antenach TVP 2 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Belgia – Słowacja? Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (17 czerwca) o godzinie 18:00.

