Polska – Holandia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski rozegra w niedzielę pierwsze spotkanie w turnieju finałowym Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza za cel na niemieckim turnieju postawili sobie awans do fazy pucharowej. Biorąc pod uwagę siłę rywali w grupie C, nie będzie o to łatwo. W pierwszym pojedynku Biało-czerwonych sprawdzi reprezentacja Holandii, która do tego meczu przystąpi w roli faworyta. Sprawdź także nasze typy na mecz Polska – Holandia.

Kiedy rozegrany zostanie mecz Polska – Holandia? Pierwsze spotkanie grupy C zaplanowane zostało na niedzielę (16 czerwca) i rozpocznie się o godzinie 15:00. Bardzo ciekawie zapowiadającą się konfrontację w Hamburgu będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Polska – Holandia, transmisja w TV

Mecz Polska – Holandia oczywiście będzie transmitowany w otwartej telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Znamy również komentatorów tego meczu. Pierwsze spotkanie Polski na Euro 2024 skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Polska – Holandia, transmisja online

Transmisję z meczu Polska – Holandia możesz także obejrzeć drogą internetową. Spotkanie będzie transmitowane na stornie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Kurs 300.00 na gola Polski z Holandią

Przy okazji meczu Polska – Holandia warto zwrócić uwagę na świetną ofertę Superbet. Stawiając zaledwie 2 zł na gola Polski w niedzielnym spotkaniu możesz otrzymać bonus o wartości aż 600 zł! Z oferty można skorzystać rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL. Więcej informacji o tym jak skorzystać z tej promocji poniżej.

Zarejestruj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Wyraź zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon pojedynczy obejmujący typ z oferty przedmeczowej na gola Polski w meczu z Holandią (typ zakładu: Polska Strzeli Gola – tak lub Polska – Liczba Goli – powyżej 0.5). Stawka musi wynosić co najmniej 2 zł. W przypadku wyższej stawki, stawka zaliczana do promocji wynosi 2 PLN. Jeżeli kupon okaże się trafiony otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo extra bonus o wartości 600 zł.

Polska – Holandia, typ kibiców

Polska – Holandia, kursy bukmacherów

Faworytem niedzielnego meczu jest oczywiście Holandia, która ma po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów. Pomarańczowym zdecydowanie większe szanse na wygraną dają również bukmacherzy.

Polska Holandia 6.50 4.30 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2024 06:52 .

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Holandia? Transmisja z meczu Polska – Holandia dostępna będzie na kanałach TVP21i TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Polska – Holandia? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (16 czerwca) o godzinie 15:00.

