Hiszpania – Chorwacja, gdzie oglądać mecz otwarcia?

Już w sobotę czeka nas pierwszy z hitów fazy grupowej Euro 2024. Reprezentacja Hiszpanii, która jest jednym z kandydatów do walki o medale, zmierzy się z zawsze solidną Chorwacją. Należy również pamiętać, że w grupie B razem z nim jest reprezentacja Włoch, co sprawia, że walka o bezpośredni awans do fazy pucharowej zapowiada się niezwykle ciekawie.

Hiszpanie przystąpią do tego spotkania w roli faworyta, ale Chorwaci dysponują bardzo doświadczonym zespołem. W ich środku pola zobaczymy Lukę Modricia, Marcelo Brozovicia czy Mateo Kovacicia. Taki tercet zawsze musi budzić respekt. Sprawdź typy na mecz Hiszpania – Chorwacja, który obejrzysz zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Hiszpania – Chorwacja, transmisja w TV

Mecz grupy B Euro 2024 Hiszpania – Chorwacja rozegrany zostanie w sobotę (15 czerwca) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanałach TVP2 i TVP Sport. Wyznaczeni do jego komentowania zostali Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

Hiszpania – Chorwacja, transmisja online

Rywalizację podczas Euro 2024 można śledzić także za pośrednictwem internetu. Transmisja online z meczu Hiszpania – Chorwacja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl.

Hiszpania – Chorwacja, typ kibiców

Hiszpania – Chorwacja, kursy bukmacherów

Hiszpania jak już wspomnieliśmy jest uznawana za faworyta sobotniego meczu. Potwierdzają to kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów.

Hiszpania Chorwacja 1.95 3.45 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2024 12:27 .

Gdzie obejrzeć mecz Hiszpania – Chorwacja? Transmisja z meczu Hiszpania – Chorwacja dostępna będzie na kanałach TVP2 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Hiszpania – Chorwacja? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (15 czerwca) o godzinie 18:00.

