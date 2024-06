Romańczuk po przegranej z Holandią: głowa do góry i jedziemy dalej

Taras Romańczuk pojawił się na poniedziałkowej konferencji prasowej. Pomocnik reprezentacji Polski wypowiedział się na temat atmosfery, jaka panuje w naszej kadrze po niedzielnej porażce z Holandią oraz odniósł się do stanu swojego zdrowia.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Taras Romanczuk

Romańczuk już w pełni zdrów. Po urazie nie ma śladu

Reprezentacja Polski rozegrała bardzo dobre spotkanie przeciwko Holandii na inaugurację Euro 2024. Chociaż Biało-czerwoni ostatecznie przegrali 1:2 to pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie, które może dawać nadzieję przed kolejnymi meczami turnieju. Polacy mimo braku zdobytych punktów długimi momentami walczyli jak równy z równym z dużo wyżej notowaną drużyną Oranje.

– Wszyscy zgodzili się ze słowami trenera. Zagraliśmy niezły mecz. Myślę, że zostawiliśmy dużo zdrowia i zaangażowania na boisku. Pracą na treningach dążymy, by zagrać jeszcze lepiej w piątek. Głowa do góry i jedziemy dalej – przyznał na poniedziałkowej konferencji prasowej Taras Romańczuk.

Pomocnik reprezentacji Polski w ostatnich dniach leczył uraz, dlatego jego występ w niedzielnym meczu już od pierwszej minuty był sporym zaskoczeniem. Ze zdrowiem Romańczuka jest już jednak wszystko w porządku, co sam podkreślił. – Jestem już w pełni zdrów i gotowy do treningu, do dyspozycji trenera – odparł krótko i zdecydowanie.

Kolejny mecz na Euro 2024 reprezentacja Polski rozegra już w najbliższy piątek. Rywalem Biało-czerwonych będą Austriacy. Drużyna Michała Probierza po porażce z Holandią i musi powalczyć o korzystny rezultat. Inaczej niemal na pewno przekreśli swoje szanse na awans do fazy pucharowej, zwłaszcza, że w ostatnim pojedynku dojdzie do starcia z Francuzami, którzy są wymieniani wśród głównych faworytów do zwycięstwa w całym turnieju.

