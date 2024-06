Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Wielki transfer za 500 tysięcy

Pomimo Euro 2024 kluby PKO Ekstraklasy rozpoczynają powoli swoje przygotowania do sezonu 2024/25. Wiele ekip dopięło już pierwsze transfery i czyści kadry przed sprowadzeniem nowych graczy. Szczególnie łakomym kąskiem są gracze z drużyn, które spadły z ligi, czyli Ruchu Chorzów, ŁKS-u Łódź oraz Warty Poznań. W tej ostatniej drużynie był jeden piłkarz, który wzbudzał szczególne zainteresowanie i to nie tylko na naszym krajowym podwórku.

Mowa tu oczywiście o Kajetanie Szmycie, który w minionym sezonie był czołową postacią Warty Poznań i jednym z najlepszych graczy młodego pokolenia w całej lidze. 22-latek w rozegranych 33 meczach zdobył siedem goli i zanotował dwie asysty. W sumie skrzydłowy ma na swoim koncie 76 spotkań w Ekstraklasie. A to, w połączeniu z wielkim talentem jakim dysponuje powoduje, że widziały go u siebie czołowe ekipy w lidze.

Jednak jak się okazuje, gracz z rocznika 2002 nie trafi ani do Legii Warszawa, ani do Lecha Poznań. Nie dojdzie też do jego wyjazdu poza nasze granice. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” Szmyt zostanie nowym graczem Zagłębia Lubin. Miedziowi mieli aktywować tajną klauzulę wykupu, która opiewała na 500 tysięcy złotych.

