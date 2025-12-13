Paris Saint-Germain w sobotę zmierzy się z FC Metz w Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Metz – PSG, gdzie oglądać?

Już w sobotę swoje spotkanie ligowe rozegra Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z FC Metz w ramach 16. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po bezbramkowym remisie z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów.

FC Metz nie jest w dobrej formie. Gospodarze przegrali wszystkie ze swoich ostatnich trzech meczów, a ostatnio okazali się gorsi od Auxerre (1:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem jednostronnie, choć z pewnością na boisku nie będzie brakowało emocji.

Metz – PSG, transmisja w TV

Spotkanie FC Metz – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.

Metz – PSG, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Metz – PSG, kto wygra?

Metz – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.27. W przypadku zwycięstwa FC Metz natomiast sięga nawet 10.0.

Metz Paris Saint-Germain 8.10 6.25 1.32 Odds are subject to change. Last updated 13 grudnia 2025 09:23

Gdzie oglądać mecz Metz – PSG? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 3, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Metz – PSG? Mecz odbędzie się już w sobotę (13 grudnia) o godzinie 19:00.

