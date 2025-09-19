Rio Ave – FC Porto: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Transmisję z meczu ligi portugalskiej możesz obejrzeć zarówno w TV, jak i online.

Rio Ave – FC Porto: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Rio Ave – FC Porto można obejrzeć w telewizji Eleven Sports oraz online. Dostępna jest też darmowa opcja, którą zapewnia STS TV. U tego operatora możesz oglądać spotkania ligi portugalskiej po spełnieniu prostych warunków.

Na boisku ponownie można się spodziewać duetu biało-czerwonych obrońców. Jakub Kiwior i Jan Bednarek zebrali znakomite recenzji za ostatni mecz, a więc trener ma wszystkie argumenty, aby znów postawić na reprezentantów Polski.

Jak oglądać mecz Rio Ave – FC Porto w STS TV?

Spotkanie będzie dostępne również za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link). Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Rio Ave – FC Porto.

Rio Ave – FC Porto: transmisja w TV

Spotkanie Rio Ave – FC Porto rozpocznie się w piątek, 19 września o godzinie 21:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 2.

Rio Ave – FC Porto: stream online

Oprócz STS TV mecz będzie można obejrzeć również online na platformach elevensports.pl, Polsat BOX Go oraz CANAL+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).

