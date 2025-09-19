Rio Ave – FC Porto: gdzie oglądać za darmo?
Mecz Rio Ave – FC Porto można obejrzeć w telewizji Eleven Sports oraz online. Dostępna jest też darmowa opcja, którą zapewnia STS TV. U tego operatora możesz oglądać spotkania ligi portugalskiej po spełnieniu prostych warunków.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Na boisku ponownie można się spodziewać duetu biało-czerwonych obrońców. Jakub Kiwior i Jan Bednarek zebrali znakomite recenzji za ostatni mecz, a więc trener ma wszystkie argumenty, aby znów postawić na reprezentantów Polski.
Jak oglądać mecz Rio Ave – FC Porto w STS TV?
Spotkanie będzie dostępne również za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link).
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Rio Ave – FC Porto.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Rio Ave – FC Porto: transmisja w TV
Spotkanie Rio Ave – FC Porto rozpocznie się w piątek, 19 września o godzinie 21:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 2.
Rio Ave – FC Porto: stream online
Oprócz STS TV mecz będzie można obejrzeć również online na platformach elevensports.pl, Polsat BOX Go oraz CANAL+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).
Kto wygra mecz?
- Rio Ave
- FC Porto
- Będzie remis
0 Votes
Spotkanie Rio Ave – FC Porto odbędzie się w piątek, 19 września o godzinie 21:15.
Mecz Rio Ave – FC Porto można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 2, a także w internecie poprzez elevensports.pl, Polsat BOX Go i CANAL+ Online.