Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (07.12.2025)

Mecz Realu dzisiaj: gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo ze spotkania Real Madryt – Celta Vigo będzie dostępna w TV oraz online. Sprawdź, na jakim programie zostanie wyemitowany ten pojedynek. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Mecz Realu dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu Real Madryt – Celta Vigo w ramach 15. kolejki La Ligi możesz obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp odblokujesz po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 złote. Po spełnieniu tych warunków stream włączy się automatycznie – możesz odpalić go na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Jak włączyć transmisję meczu Realu w STS TV za darmo?

Aby uruchomić stream ze starcia Real – Celta w STS TV, wykonaj następujące kroki:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Następnie postaw dowolny zakład za minimum 2 złote, Wejdź w zakładkę „zakłady na żywo” i wybierz transmisję Real – Celta.

Mecz Realu dzisiaj: na jakim programie w TV?

Mecz pomiędzy Realem Madryt a Celtą Vigo będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Sport. W tej stacji zawody skomentują Adam Marchliński oraz Leszek Orłowski. Początek transmisji już w tę niedzielę, 7 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Realu dzisiaj: stream online

Stream online meczu Realu z Celtą będzie dostępny za pośrednictwem internetu – na platformie streamingowej CANAL+ online. Bezpłatną alternatywą jest natomiast STS TV – po rejestracji z naszym kodem promocyjnym GOAL i postawieniu kuponu za 2 złote.

