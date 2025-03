Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt stanie dzisiaj przed szansą wywarcia presji na prowadzącej w tabeli FC Barcelonie. Królewscy zagrają na wyjeździe z Realem Betis, a zdobycie trzech punktów pozwoli im wskoczyć na fotel lidera, przynajmniej do niedzieli. Real Madryt ma za sobą całkiem udany tydzień, bowiem w ostatniej kolejce pokonał 2:0 Gironę, a w środę zrobił krok w kierunku finału Pucharu Króla pokonując 1:0 Real Sociedad. W sobotę również zagra w roli faworyta.

Dzisiejszy ligowy mecz Realu Madryt rozpocznie się o godzinie 16:15. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanale CANAL+ Sprot. Ponadto mecz można również obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon za co najmniej 2 zł. Spełnienie tych warunków pozwoli na uzyskanie dostępu do platformy na 24 godziny.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Z dzisiejszego wyjazdowego meczu Realu Madryt z Realem Betis dostępne będą transmisje zarówno w TV, jak i online. W telewizji mecz obejrzymy na kanale CANAL+ Sport, natomiast drogą internetową w usługach CANAL+ online oraz na platformie STS TV.

Kurs 100 na wygraną Realu Madryt

Ciekawą i atrakcyjną ofertę na sobotni mecz przygotował Superbet. Bukmacher oferuje extra bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy tego spotkania. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, wyrażając zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw za 2 zł pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący typ na zwycięstwo Realu Madryt w meczu Realem Betis, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

Mecz Realu Madryt: kto wygra?

Real Madryt odniesie zwycięstwo w Sewilli? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

