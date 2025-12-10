Real Madryt podejmie Manchester City w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz w TV oraz online.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Manchester City: gdzie oglądać?

Mecz Real Madryt – Manchester City w Lidze Mistrzów można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz w TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie będzie również dostępne legalnie online w serwisie Canal+ Online. Platformę tę możesz odebrać nawet na 90 dni za darmo. Bukmacher STS rozdaje 3-miesięczne vouchery do Canal+ Online za rejestrację i depozyt w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak skorzystać z promocji STS? Jak odebrać voucher na Canal+ Online?

Załóż konto w STS z kodem GOALPLUS (kliknij tutaj), Wpłać min. 50 zł przy pierwszym depozycie, Odbierz voucher: Otrzymasz kod SMS-em i e-mailem – aktywujesz nim 90 dni Canal+ Online.

Real Madryt – Manchester City: transmisja

Mecz Realu Madryt z Manchesterem City w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowany w telewizji na kanałach Canal+ Extra 1, TVP 1 oraz TVP Sport. Początek spotkania w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.

Real Madryt – Manchester City: stream online

Najprostszą i najwygodniejszą opcją oglądania Real – City online jest platforma Canal+ Online. Transmisję udostępnia także aplikacja TVP Sport. Dzięki promocji STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 90 dni bez opłat.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kiedy mecz Real Madryt – Manchester City?

Mecz Real Madryt – Manchester City odbędzie się w środę 10 grudnia 2025 o godzinie 21:00 na stadionie Santiago Bernabéu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.