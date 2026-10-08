Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (08.10.2026)

Hubert Hurkacz rozpoczyna rywalizację w turnieju ATP Szanghaj. W 1/64 finału polski tenisista zmierzy się z Jamesem Duckworthem. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Hubert Hurkacz – James Duckworth odbędzie się w czwartek, 8 października 2026 roku. Spotkanie 1/64 finału turnieju ATP Szanghaj rozpocznie się o godzinie 07:30 czasu polskiego. Jest to 1. runda oraz pierwsze spotkanie od momentu kreczu w półfinałowym pojedynku w Pekinie kilka dni temu.

Hurkacz zajmuje obecnie 34. miejsce w rankingu ATP, natomiast Duckworth plasuje się na 64. pozycji. Polak będzie więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem i przystąpi do tego spotkania jako faworyt. Stawką pojedynku jest awans do 1/32 finału turnieju w Szanghaju.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania Hurkacz – Duckworth zaplanowano na godzinę 07:30.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV.