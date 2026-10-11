Cagliari – Juventus: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (11.10.2026)

Cagliari zmierzy się na własnym stadionie z Juventusem w ramach 6. kolejki Serie A. Początek spotkania w niedzielę, 11 października 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Cagliari - Juventus.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Cagliari – Juventus: gdzie oglądać?

Juventus nie ma zbyt wielu powodów do zadowolenia na początku sezonu. Po pięciu meczach mają dziesięć punktów, co pozwala im zajmować dopiero 7. miejsce w tabeli. Bezpośrednio przed przerwą na kadrę podopieczni Luciano Spallettiego sensacyjnie przegrali z Cremonese (0:1). Wcześniej zgubili również punkty w starciu z Sassuolo (2:3) oraz Milanem (1:1).

Ich najbliższy rywal, czyli Cagliari prezentowało się bardzo dobrze. Przed wymuszoną przerwą odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu. Pokonali w tym czasie Lecce (1:0), Atalantę (2:1) oraz Udinese (1:0). Dobra forma zaowocowała wysokim 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów.

Cagliari – Juventus: transmisja TV

Mecz Cagliari – Juventus zaplanowano na niedzielę, 11 października 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Cagliari – Juventus: transmisja online

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Gdzie oglądać mecz Cagliari – Juventus? Transmisja meczu Cagliari – Juventus będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Cagliari – Juventus? Mecz Cagliari – Juventus rozpocznie się w niedzielę, 11 października 2026 toku o godzinie 20:45 na stadionie Unipol Domus.

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