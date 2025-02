Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Dzisiejszy mecz Hurkacza: transmisja na żywo

Hubert Hurkacz odniósł już trzy zwycięstwa podczas turnieju w Rotterdamie. Tym samym dzisiaj stanie przed szansą awansu do finału. Reprezentanta Polski czeka jednak bardzo trudne zadanie, bowiem jego rywalem będzie Carlos Alcaraz. Hiszpan zajmuje obecnie 3. miejsce w rankingu ATP. Polak nie jest faworytem tego meczu, ale na pewno postara się postawić trudne warunki wyżej notowanemu przeciwnikowi.

Półfinał Hurkacz – Alcaraz odbędzie się dzisiaj o godzinie 19:30. Mecz będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Mecz Hurkacza dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Rywalizację Huberta Hurkacza o awans do finału turnieju w Rotterdamie można między innymi oglądać za darmo na platformie STS TV. W celu uzyskania dostępu do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) oraz zagrać dowolny kupon za co najmniej 2 zł. Chcąc obejrzeć mecz w tradycyjnej telewizji można z kolei skorzystać z transmisji na kanale Polsat Sport 2.

O której gra dzisiaj Hurkacz?

Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o finał turnieju w Rotterdamie. Jego spotkanie z Carlosem Alcarazem ma rozpocząć się o godzinie 19:30.