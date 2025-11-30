Mecz Girona – Real Madryt: gdzie oglądać? Kiedy gra Real? (30.11.2025)

Girona – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?
Mecz Girona – Real Madryt możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań La Liga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.
Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — możesz zdążyć nawet po pierwszym gwizdku!
Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Girona – Real Madryt:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Girona – Real Madryt.
Po wykonaniu tych kroków transmisja odblokuje się automatycznie. Mecz można oglądać bez opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Girona – Real Madryt: gdzie obejrzeć?
Spotkanie Girona – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 30 listopada 2025 roku o godzinie 21:00. Mecz 14. kolejki La Liga pokaże w telewizji stacja Eleven Sports 2.
Girona – Real Madryt: stream online
Stream online z meczu będzie dostępny w serwisie Canal+ Online oraz u operatorów oferujących Eleven Sports 2 w pakietach streamingowych. Spotkanie można też obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł.
Transmisja TV meczu Girona – Real Madryt odbędzie się na kanale Eleven Sports 2.