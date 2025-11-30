Mecz Girona – Real Madryt: gdzie oglądać? Kiedy gra Real? (30.11.2025)

Real Madryt zagra z Gironą w 14. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie ligi hiszpańskiej w TV oraz online.

Obserwuj nas w

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Girona – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Girona – Real Madryt możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań La Liga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — możesz zdążyć nawet po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Girona – Real Madryt:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Girona – Real Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja odblokuje się automatycznie. Mecz można oglądać bez opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Girona – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Girona – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 30 listopada 2025 roku o godzinie 21:00. Mecz 14. kolejki La Liga pokaże w telewizji stacja Eleven Sports 2.

Girona – Real Madryt: stream online

Stream online z meczu będzie dostępny w serwisie Canal+ Online oraz u operatorów oferujących Eleven Sports 2 w pakietach streamingowych. Spotkanie można też obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł.