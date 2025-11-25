Mecz Chelsea – Barcelona: gdzie oglądać? Gdzie transmisja? (25.11)

Mecz Chelsea - FC Barcelona to absolutny hit nadchodzącej kolejki Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać to spotkanie? Czy będzie transmisja w TV?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie obejrzeć Chelsea F.C. – FC Barcelona?

Mecz Chelsea – FC Barcelona można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja jest także dostępna w internecie za pośrednictwem usługi Canal+ Online. Teraz pakiet do tej platformy streamingowej możesz uzyskać na atrakcyjnych warunkach. Bukmacher STS rozdaje trzymiesięczne vouchery do Canal+ Online w zamian za założenie konta i wpłacenie 50 zł do depozytu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak skorzystać z promocji STS? Jak odebrać voucher na Canal+ Online?

Rejestracja: Załóż konto w STS z wymaganym kodem promocyjnym GOALPLUS, Wpłata: Wpłać określoną minimalną kwotę (zgodnie z regulaminem promocji 50 zł), Odbiór: Odbierz kod dostępu do Canal+ Online w wiadomości SMS oraz e-mail od bukmachera.

Chelsea F.C. – FC Barcelona: transmisja TV

Mecz Chelsea z FC Barceloną w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji wyłącznie na jednym kanale: Canal+ Extra 1.

Chelsea F.C. – FC Barcelona: stream online

Najwygodniejszą i legalną opcją do oglądania meczu Chelsea – Barcelona w ramach Ligi Mistrzów przez internet jest platforma Canal+ Online.

Kiedy mecz Chelsea F.C. – FC Barcelona?

Mecz Chelsea z Barceloną w Lidze Mistrzów rozpocznie się we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.