Mecz Barcelony dzisiaj – transmisja za darmo. Gdzie oglądać? (14.09.2025)

FC Barcelona podejmie Valencię na Estadi Johan Cruyff w ramach 4. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Blaugrany. Transmisja jest dostępna za darmo.

Dzisiejszy mecz Barcelony – o której?

FC Barcelona podejmie u siebie Valencię w 4. kolejce La Liga. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 w niedzielę (14 września). Na boisku zabraknie Lamine Yamala, który zmaga się z urazem. Katalończycy w starciu z Nietoperzami będą chcieli zmazać plamę po remisie w poprzednim spotkaniu przed przerwą na reprezentację.

Mecz Barcelony dzisiaj – transmisja za darmo

Transmisja meczu Barcelony będzie dostępna za darmo w usłudze STS TV. Aby odblokować dostęp do spotkania na żywo, wystarczy założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon. Transmisja będzie w sekcji „zakłady live”, po wyborze konkretnego meczu.

Gdzie w TV oglądać mecz Barcelony?

Dzisiejsze spotkanie Barcelony będzie dostępne także w tradycyjnej telewizji. Za transmisję będzie odpowiadał kanał Canal+ Sport. Warto dodać, że nie wszystkie mecze Dumy Katalonii będą zawsze transmitowane w tej samej stacji. Prawa do pokazywania LaLiga w Polsce ma także stacja Eleven Sports.

