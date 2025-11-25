Mecz Barcelony w ramach Ligi Mistrzów można dzisiaj obejrzeć w TV oraz online. Duma Katalonii uda się do Londynu na mecz z Chelsea.

Obserwuj nas w

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Dzisiejszy mecz Barcelony z Chelsea w Lidze Mistrzów obejrzysz na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja dostępna będzie również online w serwisie Canal+ Online. Dodatkowo dzięki promocji bukmachera STS możesz otrzymać 3-miesięczny darmowy dostęp do Canal+ Online po wpłacie 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną, Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS i aktywuj go w Canal+ Online.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Mecz Chelsea – Barcelona będzie transmitowany wyłącznie na kanale Canal+ Extra 1. Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Stream online ze spotkania Chelsea – Barcelona dostępny będzie w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia oglądanie meczu na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV.