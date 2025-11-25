Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Dzisiejszy mecz Barcelony z Chelsea w Lidze Mistrzów obejrzysz na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja dostępna będzie również online w serwisie Canal+ Online. Dodatkowo dzięki promocji bukmachera STS możesz otrzymać 3-miesięczny darmowy dostęp do Canal+ Online po wpłacie 50 zł.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS i aktywuj go w Canal+ Online.
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV
Mecz Chelsea – Barcelona będzie transmitowany wyłącznie na kanale Canal+ Extra 1. Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Stream online ze spotkania Chelsea – Barcelona dostępny będzie w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia oglądanie meczu na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV.
Mecz Chelsea – Barcelona w Lidze Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00 we wtorek, 25 listopada 2025.
Dzisiejszy mecz Barcelony z Chelsea obejrzysz na kanale Canal+ Extra 1 oraz online w serwisie Canal+ Online.