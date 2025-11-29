Mecz Barcelona – Alaves: gdzie oglądać? Kiedy gra Barcelona? (29.11.2025)

15:04, 29. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona zagra z Deportivo Alaves w 14. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie ligi hiszpańskiej w TV oraz online.

Robert Lewandowski
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Deportivo Alaves: gdzie oglądać za darmo?

Mecz FC Barcelona – Deportivo Alaves możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań Barcelony po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Oglądaj mecz Barcelona – Alavés ZA DARMO w STS TV. Użyj kodu GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — zdążysz nawet po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Alaves:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
  3. Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Alaves.

Po wykonaniu powyższych kroków transmisja odblokuje się automatycznie. Mecz można oglądać bez opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Voucher na Canal+ Online od STS

Jeśli nie masz konta w STS, możesz także skorzystać z oferty na voucher do Canal+ Online. Szczegóły znajdziesz w linku poniżej.

Oglądaj mecze ZA DARMO! Odbierz 3-miesięczny voucher na Canal+

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Deportivo Alaves: gdzie obejrzeć?

Spotkanie FC Barcelona – Deportivo Alaves odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku o godzinie 16:15. Mecz 14. kolejki La Liga pokaże w telewizji stacja Canal+ Sport.

FC Barcelona – Deportivo Alaves: stream online

Stream online z meczu będzie dostępny w serwisie Canal+ Online oraz u operatorów oferujących Canal+ Sport w pakietach streamingowych. Spotkanie można też obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za min. 2 zł.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Deportivo Alaves za darmo?

Darmową transmisję oferuje STS TV. Aby uzyskać dostęp, zarejestruj konto z kodem GOAL i postaw dowolny zakład.

Kiedy mecz FC Barcelona – Deportivo Alaves?

Mecz odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku o godzinie 16:15.

FC Barcelona – Deportivo Alaves: gdzie transmisja TV?

Transmisja TV meczu FC Barcelona – Deportivo Alaves odbędzie się na kanale Canal+ Sport.