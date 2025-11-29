FC Barcelona zagra z Deportivo Alaves w 14. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie ligi hiszpańskiej w TV oraz online.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Deportivo Alaves: gdzie oglądać za darmo?

Mecz FC Barcelona – Deportivo Alaves możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań Barcelony po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — zdążysz nawet po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Alaves:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Alaves.

Po wykonaniu powyższych kroków transmisja odblokuje się automatycznie. Mecz można oglądać bez opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Voucher na Canal+ Online od STS

Jeśli nie masz konta w STS, możesz także skorzystać z oferty na voucher do Canal+ Online. Szczegóły znajdziesz w linku poniżej.

FC Barcelona – Deportivo Alaves: gdzie obejrzeć?

Spotkanie FC Barcelona – Deportivo Alaves odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku o godzinie 16:15. Mecz 14. kolejki La Liga pokaże w telewizji stacja Canal+ Sport.

FC Barcelona – Deportivo Alaves: stream online

Stream online z meczu będzie dostępny w serwisie Canal+ Online oraz u operatorów oferujących Canal+ Sport w pakietach streamingowych. Spotkanie można też obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za min. 2 zł.