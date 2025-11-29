FC Barcelona – Deportivo Alaves: gdzie oglądać za darmo?
Mecz FC Barcelona – Deportivo Alaves możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań Barcelony po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.
Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — zdążysz nawet po pierwszym gwizdku!
Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Alaves:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Alaves.
Po wykonaniu powyższych kroków transmisja odblokuje się automatycznie. Mecz można oglądać bez opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Voucher na Canal+ Online od STS
Jeśli nie masz konta w STS, możesz także skorzystać z oferty na voucher do Canal+ Online. Szczegóły znajdziesz w linku poniżej.
FC Barcelona – Deportivo Alaves: gdzie obejrzeć?
Spotkanie FC Barcelona – Deportivo Alaves odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku o godzinie 16:15. Mecz 14. kolejki La Liga pokaże w telewizji stacja Canal+ Sport.
FC Barcelona – Deportivo Alaves: stream online
Stream online z meczu będzie dostępny w serwisie Canal+ Online oraz u operatorów oferujących Canal+ Sport w pakietach streamingowych. Spotkanie można też obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za min. 2 zł.
